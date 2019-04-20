Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Красить яйца на Пасху - древний христианский обычай. А знаете, откуда он пошел? Когда Мария Магдалена явилась к императору, чтобы сообщить ему о воскресении Иисуса, у нее с собой не было ничего, кроме куриного яйца, а к императору, как известно, нельзя было являться без подношения. Когда же Мария рассказала Тиберию, о том, что Иисус Христос воскрес, тот рассмеялся и сказал: «Как яйцо из белого не может стать красным, так и мертвые не воскресают». И в тот же миг яйцо покраснело, а Мария Магдалена произнесла: «Воистину воскрес».
Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими «прибамбасами» для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но, согласитесь,
Пасха - настолько светлый, весенний, теплый и душевный праздник, что просто отторгает этот «химический ширпотреб для ленивых», а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.
«Просит - значит, надо найти», - руководствуясь этим посылом, Русский TVNET пробежался по просторам Сети и кое-что нашел. Смотрите и выбирайте - на вкус и цвет, по настроению, по душе. И пусть праздник будет светлым!
Натуральные способы окрашивания яиц
Скоро Пасха🌸Для меня это самый светлый и один из самых любимых праздников, а вот и способы окрашивания натуральными красителями. И все же, классическим красителем пасхальных яиц была и остается луковая шелуха. Как правило, в шелухе яйца варят и, в результате, яички получаются насыщенно оранжевого цвета. Либо сначала варят минут 20-30 шелуху, а потом в ней варят яйца ✔Для получения красного или розового оттенка можно использовать выжатый сок свеклы. ✔Для зеленого цвета можно использовать расвор зеленки, если хотите получить салатовый или светло - зеленый цвет используйте сок шпината. ✔В синий цвет скорлупу окрашивает краснокочанная капуста.Можно использовать метод без варки, для этого свежую капусту измельчают, смешивают с 2 ложками уксуса, добавляя 0,4 литра воды. В полученном растворе выдерживают сваренные яйца, пока скорлупа не станет синей. ✔Цвет морской волны можно получить следующим образом, отварные яйца выдерживают в синей натуральной краске, после чего их перекладывают в зеленый раствор. А можно просто смешать два раствора в один и добиться нужного оттенка. ✔А как получить фиолетовую краску? В красный раствор добавляют небольшое количество синей краски. Можно отварить яйца в отваре из шелухи красного лука – скорлупа будет фиолетового оттенка. ✔Ну а самый мой любимый и быстрый метод украшения яиц, это термопленка, которая продается перед пасхой практически в каждом магазине, а самое главное можно выбрать любимую тематику, это может быть хохлома, гжель, русские народные сказки для детей, церкви, да что вашей душе будет угодно. Я одеваю термопленку на яйцо, кладу яйцо на ложку и поливаю его кипятком из чайника. С наступающим праздником Светлой Пасхи Вас, друзья! #скоропасха#пасха#натуральныекрасители#красимяйца#яйцанапасху
Фантазируем с листочками-цветочками
Простой и красивый способ украсить яйца к Пасхе. Листик свежей зелени прикладывается к яйцу,затем яйцо заворачивается в марлю,плотно прижимающую лист к яйцу. В таком виде яйцо варим в луковой шелухе или опускаем в краску. #простоикрасиво#яйцанапасху#пасхальныеяйца#украшениекпасхе#поделки#своимируками#весна#весна2017#пасха#весна2017#готовимсякпасхе
Немного волшебства своими руками
Полезности от @easter_podelki - Волшебные... Итак, для работы понадобится: - дюжина белых яиц, сваренных вкрутую; - 5 стаканов воды; - 1 кочан краснокочанной капусты; - 5 чайных ложек 9%-ного уксуса; - пищевая краска (золото); - кисть с грубой щетиной или старая зубная щетка. Сначала надо мелко нарубить капусту и поместить её в большую кастрюлю с горячей водой. Довести до кипения, а затем кипятить на медленном огне в течение 30-45 минут. Дать капусте полностью остыть, процедить раствор и добавить уксус. Яйца поместить в достаточно глубокую форму и залить красящим раствором. Необходимо, чтобы все яйца были полностью покрыты раствором и не соприкасались друг с другом. Интересно, что красящий раствор насыщенно-фиолетового цвета и ничто не предвещает, что яйца будут голубыми. Но надо просто подождать, чтобы увидеть, как происходит волшебство! Для получения лёгкого голубого цвета яйца нужно оставить в красителе на 1-2 часа. И лучше каждые полчаса их переворачивать, чтобы окрас был равномерным со всех сторон. Доставая яйца из красителя через указанное время, вы заметите, что цвет будет очень слабый. Это нормально! Цвет будет темнеть и набирать богатый бирюзово-синий оттенок по мере высыхания. И это тоже волшебство! Для того чтобы получить разнообразные оттенки синего, как на фото ниже, надо доставать яйца из красителя через час, через два, через три и через четыре часа. Самый насыщенный оттенок можно получить, если оставить яйца в красящем растворе на ночь, предварительно поставив форму в холодильник. После того как яйца полностью высохнут, можно оставить их такими, как есть, или сделать красивые золотистые крапинки пищевой краской, используя прием набрызга сухой кистью или старой зубной щеткой. Крапинки должны полностью высохнуть с одной стороны, прежде чем делать набрызг с другой. Ну вот, собственно, и всё готово! Волшебство свершилось! #красимяйца#ждемпасху#красимяйцакпасхе#пасхальныеяйца#яйцанапасху#пасха#пасха2017#весна#весна2017 #handmade #хендмейд #своимируками #красота
Арт-декор - яркий и непредсказуемый результат
Декоративное окрашивание яиц 😍 Понадобится: -собственно сами яйца, -бумажные салфетки, -уксус, - анилиновые пищевые краски. 1. Яйцо помойте, затем заверните в салфетку. Полейте заготовку уксусом.Затем накапайте на бумагу красками. 2. После окрашивания отложите яйца до высыхания.Приблизительно через два часа удалите бумажное полотенце, даже если оно останется чуть влажным. #пасха#пасха2017#пасхальныеяйца#яйцанапасху#готовимсякпасхе#ждемпасху#красимяйца#весна#весна2017
Просто и оригинально
Детям точно понравится
Декупаж - это всегда интересно
Взяли обычную крупу, а получили веселую лепоту
ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА, УКРАШЕННЫЕ КРУПОЙ Предлагаем простой способ, как сделать оригинальные пасхальные яйца при помощи крупы. Они могут служить украшением стола и отличным подарком на Пасху. Вам понадобятся: Варенные яйца, крупа, кисточка для клея, фломастеры, клейстер (крупа хорошо клеится на ПВА, но если вы собираетесь употреблять в пищу яйца, безопаснее клеить на клейстер) Приготовление клейстера: Возьмите стакан воды (200 грамм) и столовую ложку с горкой муки. Размешайте муку в воде. Поставьте на медленный огонь и помешивайте. По мере закипания масса начнет густеть. Прокипятите ее приблизительно три минуты – клейстер готов. Процесс украшения яиц: 1. Нанесите на одну половину яйца толстый слой клея или клейстера. 2. Погрузите яйцо в крупу половиной, смазанной клеем или клейстером. 3. Отложите яйцо минут на 15, чтобы клей или клейстер полностью высох. 4. Наибольшее удовольствие ребятишкам доставит рисование забавной мордашки на неоклеенной части яйца. #яйцанапасху#украшениекпасхе#пасхальныеяйца#простоикрасиво#поделки#своимируками#весна#весна2017
Экспериментируем с лоскутками ткани
«Мраморные яйца» - оригинально и проверено временем, экологически чисто и безопасно
Еще несколько несложных и интересных вариантов
Друзья, Пасха не за горами, поэтому в дополнение к заполонившим вашу ленту куличам ловите несколько интересных способов покрасить яйца. ✅ Резиночки для плетения детских браслетиков. Яйцо окунаем в краситель, сушим, надеваем резиночки и окунаем в другой краситель. ✅ салфетка. Оборачиваем яйцо салфеткой, капаем на неё разные красители, обминаем и сушим. ✅ цветной рис. В рис капаем несколько капель красителя, перемешиваем и обваливаем в нем яйцо ❗️Чтобы яйца стали блестящими и чтобы защитить их от влаги, капаем на ладонь несколько капель растительного масла и прокатываем яйцо между ладонями.
Ну а это уже полюбоваться: ручная роспись - высший пилотаж