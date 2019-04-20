Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Красить яйца на Пасху - древний христианский обычай. А знаете, откуда он пошел? Когда Мария Магдалена явилась к императору, чтобы сообщить ему о воскресении Иисуса, у нее с собой не было ничего, кроме куриного яйца, а к императору, как известно, нельзя было являться без подношения. Когда же Мария рассказала Тиберию, о том, что Иисус Христос воскрес, тот рассмеялся и сказал: «Как яйцо из белого не может стать красным, так и мертвые не воскресают». И в тот же миг яйцо покраснело, а Мария Магдалена произнесла: «Воистину воскрес».