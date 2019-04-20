Вот с кого нужно брать пример: 65-летняя Кристи Бринкли покорила стильным образом
Американская актриса и модель Кристи Бринкли объявила о своем возвращении на театральную сцену, пишет ТСН.
65-летняя знаменитость посетила пресс-конференцию, где рассказала о том, что возвращается к работе над ролью персонажа Рокси Харт в бродвейском мюзикле "Чикаго".
На пресс-конференции Кристи появилась в трикотажном обтягивающем платье белого цвета и с пуговицами посередине, а также в ботильонах на шнуровке и высоких шпильках. На лице звезды, как всегда, был насыщенный макияж, на губах - розовая помада, а волосы красиво уложены.
Смотри фото!