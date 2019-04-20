Рыжеволосая бестия! Знакомьтесь, новый «ангел» Victoria's Secret — Алексина Грэм

29-летняя англичанка посетила вечеринку Victoria's Secret в отеле Dream, а также презентацию новой бельевой коллекции бренда.

На пати Алексина приехала в обтягивающем желтом платье на бретельках и с поясом на талии. У наряда был очень высокий разрез, и на фигуре Грэм он сидел отлично. Дополняли образ светлые босоножки на высоких каблуках, насыщенный макияж и накрученные волосы, собранные в высокий хвост.

ФОТО: Jason Kempin / AFP

На презентации Алексина позировала в миниатюрном белом халате и золотых туфлях на каблуках. Ее волосы были уже распущены, а на лице был все тот же макияж. Грэм отлично влилась в команду "ангелов" и, похоже, чувствует себя там на своем месте.