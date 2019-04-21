Медики: кофе не стоит пить по утрам

Если вы тоже относитесь к числу людей, которые стремятся выпить первую чашку кофе, еще не раскрыв как следует глаза после сна, – обратите внимание на предостережение специалистов. Специалисты настоятельно рекомендуют не пить кофе сразу после пробуждения – по их словам, организм должен иметь возможность просыпаться самостоятельно, пишет Medikforum.

Ученые указывают на то, что в первый час после сна в организме активно вырабатывается гормон стресса кортизол, играющий роль естественного «включателя», переводящего человеческое тело в режим активности. По их словам, кофе, употребляемый сразу после пробуждения, «ломает» этот естественный процесс.

В частности, говорят представители науки, регулярное употребление кофеина в ближайший после пробуждения час по утрам, побуждает организм уменьшать выработку «гормона пробуждения» - в этом просто отпадает необходимость, так как человек получает стимулятор извне. Проблема в том, что к кофеину со временем развивается привыкание и в качестве будильника он действует все менее эффективно, если не повышать постоянно его дозу. Однако большое количество принятого за раз кофеина может негативно влиять на организм, излишне нагружать и истощать нервную систему.