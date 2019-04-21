Какие они уже взрослые! Поклонники обсуждают фото Мэрайи Кэри с детьми

Мэрайя Кэри за последние несколько лет стала активным пользователем социальной сети Instagram. Практически каждый день на странице певицы появляются снимки с выступлений, кадры в эффектных образах, фотографии с любимым... Мэрайя ничего не скрывает от подписчиков, в отличие от многих других знаменитостей. Единственное, в последнее время Кэри довольно редко показывает поклонникам своих детей.