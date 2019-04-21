Вс, 21.04.2019

Какие они уже взрослые! Поклонники обсуждают фото Мэрайи Кэри с детьми

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Mariah Carey.

ФОТО: Scanpix/PA Wire/PA Images

Популярная певица поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с сыном и дочерью.

Мэрайя Кэри за последние несколько лет стала активным пользователем социальной сети Instagram. Практически каждый день на странице певицы появляются снимки с выступлений, кадры в эффектных образах, фотографии с любимым... Мэрайя ничего не скрывает от подписчиков, в отличие от многих других знаменитостей. Единственное, в последнее время Кэри довольно редко показывает поклонникам своих детей. 

Однако буквально на днях поп-дива это исправила. Она опубликовала фото, на котором запечатлена с близнецами Монро и Мороккан. На фото сложно не заметить, что дети Кэри заметно повзрослели, но остались такими же милыми и стильными. 

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