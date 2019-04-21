Женская дружба по знаку Зодиака: пять подруг, которых стоит опасаться
Издавна ведутся споры по поводу того, существует ли на самом деле такое понятие, как женская дружба. Говорят, что она подобна лабиринту со своими виражами и опасностями, пишет Fatelines.
Известная фраза гласит, что на самом деле женской дружбы не бывает. А если она и существует, то только до определенного момента. Астрологи предостерегают, с представительницами каких знаков Зодиака не стоит дружить «по-женски» во избежание подлости и обмана.
Рыбы
Не стоит доверять этой подруге, если на самом деле вы ее таковой считаете. С одной стороны, она будет излучать дружелюбие и искренность, а с другой - глубоко запрячет свою темную сторону. Ее двойственная натура не позволяет по-настоящему разглядеть ее истинное лицо, поэтому если это и получится сделать, то будет слишком поздно.
Она либо уведет у вас мужа, либо подставит вас в самый ответственный момент.
Рыбы по своей природе наполнены коварством. Они одинаково могут общаться как с теми, кого ненавидят, так и с теми, к кому хорошо относятся. Представительница этого знака настолько мастерски начнет манипулировать собственной подругой, что та никогда не заподозрит ее в коварстве.
Плести интриги для Рыб - привычное дело, но при этом они всегда себя выставят невинной жертвой. Если в жизни возникнут сложности - не следует им ни в чем доверять. Серьезные ситуации они с треском провалят и выставят виновника проблемы в нелестном свете.
При этом в представительницах этого знака есть поразительная черта - молчание. Рыбам можно доверить любой секрет и быть уверенной, что они никогда о нем никому не расскажут.
Близнецы
Эта двойственная натура не имеет ничего общего с женской дружбой. Одним словом, верная подруга из нее никакая из-за ее изменчивого и непостоянного характера. Ей никогда нельзя доверять секреты, потому как она их сразу расскажет по секрету всему свету.
Для нее болтливость - привычное дело, и то, что вы хотите сохранить в тайне, - не сомневайтесь! - вмиг станет достоянием общественности.
Еще эта милая болтушка способна на мелкие пакости и подлости. Но она их воспринимает как само собой разумеющееся и не осознает, что может причинить вред другому человеку или близкой подруге. Если же ее поймать на горячем, эта подруга всеми способами будет отказываться от своих действий. Хотя такая подлость глубоко заложена в ее сознании.
Есть, правда, у Близнецов одна черта, позволяющая из дружеских отношений с ними выжать максимальную пользу: они обладают большим количеством информации, которую можно обернуть себе во благо. К тому же у них можно поучиться искусству флирта
- не сомневайтесь, Близнецы им владеют в совершенстве, как и способностью идти на контакт с нужными людьми.
Скорпион
С подругой этого знака Зодиака нужно вести себя крайне осторожно. Она всегда себе на уме, поэтому невозможно просчитать, что она задумала. Иногда она замыкается в себе и ведет себя странно. Такое поведение часто говорит о том, что она в своей голове разрабатывает план и думает, как его лучше реализовать. Но не пытайтесь перейти дорогу Скорпиону - это чревато последствиями, вплоть до рукоприкладства.
Они настолько злопамятны, что будут мстить долго и жестоко, несмотря на то, что объектом мести является их собственная подруга. И если вы надумали познакомить своего избранника с представительницей этого знака, то это не лучший вариант. В ней сыграет такой азарт, что только из чисто спортивного интереса она захочет вас разлучить. И сделает это с большим удовольствием.
Женщина-Скорпион применит к вашему мужчине все свои чары, перед которыми он не сможет устоять. Но как только добьется поставленной цели, быстро охладеет к нему, перестав считать его своей жертвой. Однако этот неприятный инцидент надолго оставит горький осадок в душе бывших влюбленных. Кроме того, представительница этого знака в нужный момент начнет манипулировать своей подругой, талантливо используя ее в своих корыстных целях.
Правда, если вы станете ее настоящей и преданной подругой, то в любой ситуации она сможет вас защитить и даже истребить появившегося врага.
Лев
Эта гордая и самоуверенная дамочка никогда не потерпит возле себя яркую подругу. Она сама привыкли получать комплименты и быть центром внимания. Дружить она умеет, но только вся инициатива будет исходить от нее самой.
Ее амбициозный характер не так просто вынести, потому как она привыкла властвовать и приказывать. А о ее капризах можно слагать легенды.
И если Львица соизволит подпустить вас к себе в качестве подруги, то только при одном условии: вы должны всегда восхищаться ее персоной.
Подружившись с ней, будьте осторожны, так как она умеет завидовать. И объектом зависти может стать все что угодно, не исключая мелочей. Если же Львица положит глаз на вашего мужчину, то, не сомневайтесь, приложит максимум усилий и хитрости для того, чтобы увести его.
Однако есть у представительницы этого знака и другая сторона медали - она является отличным экспертом в мире модных тенденций и вкусовых предпочтений. А если вам нужно организовать запоминающий праздник, то на ее помощь можете всегда рассчитывать.
Дева
Если в качестве подруги у вас появилась представительница этого знака, то приготовьтесь к постоянной критике. Она не будет на вас срывать свою злобу, но от ее поучительного тона вы точно никуда не денетесь. Дева настолько дотошно будет разбираться в вашей ситуации, что вы быстро пожалеете о том, что обратились к ней за помощью.
А если вы ее нечаянно обидите, то она будет дуться долго и со вкусом. Чтобы с ней помириться, нужно принести тысячу извинений.
Деве ничего не стоит вызвать у вас чувство вины, если вы ей вдруг в чем-то откажете. Природой ей дано быть отличным психологом, поэтому она заранее знает, на какие уязвимые места надавить. Вся ее практичность состоит в том, что она всегда заводит знакомства только с нужными людьми.
Хотя в непредвиденных обстоятельствах она всегда протянет руку помощи и поможет разобраться в ситуации. Но при этом не забудет прочитать нравоучение по поводу того, что она когда-то об этом уже предупреждала.