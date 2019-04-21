Регина Тодоренко запустила шоу для мам

28-летняя Регина Тодоренко и ее 33-летний муж Влад Топалов впервые стали родителями 5 декабря прошлого года. Телеведущая не уходила в декрет до родов и после появления ребенка просидела дома всего две недели. Теперь звезда телеканала «Пятница!» пытается совмещать работу и заботу о сыне Михаиле, которого в семье чаще зовут Майклом. Артистка жалуется, что дается ей это с трудом, поскольку малыш частенько не дает супругам спать. Кроме того, молодая мама часто задает гостям своего YouTube-шоу «Пятница с Региной» неудобные вопросы, касающиеся детей.

Теперь же в рамках своего нового проекта «Регина+1» Тодоренко расскажет обо всем, что так волнует молодых мам: как питаться, когда можно начинать заниматься спортом после рождения малыша, какие гаджеты сделают жизнь проще, куда поехать с ребенком — все эти вопросы Регина задаст специалистам.