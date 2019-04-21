Как курение влияет на процесс похудения?

Однако курильщики, цепляясь за вредную привычку, оправдывают себя: брошу — сразу начну много есть и толстеть, а с никотином вроде как и аппетит притупляется. Как же на самом деле влияет на организм худеющего человека курение, объясняет эксперт.

— Ключ к похудению — разогнанный метаболизм, другими словами — высокая скорость обмена веществ. Никотин способствует ускорению последнего, влияет на жиросжигание за счет выработки адреналина, гормона с липолитической способностью, а также притупляет работу вкусовых рецепторов, снижая аппетит.

Но не стоит рассматривать влияние вещества на тело человека в отрыве от ядов и смол, содержащихся в сигаретах. Курение бьет по здоровью, подрывая работу дыхательной — что мешает полноценным занятиям спортом — пищеварительной и других систем организма. Мнимая «польза» сигарет для похудения не сравнится с наносимым курильщику вредом. Чтобы похудеть, не нужна вредная привычка. Ускорить обмен веществ можно (и нужно) правильными для здоровья способами: дробным питанием и физическими нагрузками.

«При курении ускоряется обмен веществ, снижается аппетит, нарушается минеральный обмен, белковый обмен. Организм теряет необходимые вещества, — подчеркивала в ходе пресс-конференции РИА Новости руководитель Центра по отказу от табака НИИ пульмонологии ФМБА России Галина Сахарова. — Похудение при курении сигарет имеет те же самые механизмы, что и при развитии тяжелых заболеваний, а именно раковых заболеваний, туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких, и так далее. Думаю, что такой способ похудеть мало кого привлечет»

Как не поправиться, бросая курить?