Как курение влияет на процесс похудения?

Факт, не требующий доказательств: сигареты никак не вяжутся со здоровым образом жизни, пишет Eg.ru.
Однако курильщики, цепляясь за вредную привычку, оправдывают себя: брошу — сразу начну много есть и толстеть, а с никотином вроде как и аппетит притупляется. Как же на самом деле влияет на организм худеющего человека курение, объясняет эксперт.
— Ключ к похудению — разогнанный метаболизм, другими словами — высокая скорость обмена веществ. Никотин способствует ускорению последнего, влияет на жиросжигание за счет выработки адреналина, гормона с липолитической способностью, а также притупляет работу вкусовых рецепторов, снижая аппетит.
Но не стоит рассматривать влияние вещества на тело человека в отрыве от ядов и смол, содержащихся в сигаретах. Курение бьет по здоровью, подрывая работу дыхательной — что мешает полноценным занятиям спортом — пищеварительной и других систем организма. Мнимая «польза» сигарет для похудения не сравнится с наносимым курильщику вредом. Чтобы похудеть, не нужна вредная привычка. Ускорить обмен веществ можно (и нужно) правильными для здоровья способами: дробным питанием и физическими нагрузками.
«При курении ускоряется обмен веществ, снижается аппетит, нарушается минеральный обмен, белковый обмен. Организм теряет необходимые вещества, — подчеркивала в ходе пресс-конференции РИА Новости руководитель Центра по отказу от табака НИИ пульмонологии ФМБА России Галина Сахарова. — Похудение при курении сигарет имеет те же самые механизмы, что и при развитии тяжелых заболеваний, а именно раковых заболеваний, туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких, и так далее. Думаю, что такой способ похудеть мало кого привлечет»
Как не поправиться, бросая курить?
— Когда человек бросает курить, вкусовые рецепторы активизируются, обмен веществ замедляется, повышается аппетит, — продолжает Екатерина. — Что делать, чтобы в этот момент не поправиться? Обязательны физическая нагрузка и дробное питание с высоким содержанием клетчатки — чем больше свежих овощей и салатов, тем лучше для организма. Все, кто бросают курить, начинают «заедать» стресс. Делать этого не нужно — очевидно, что такое поведение способствует набору веса. Но если справиться с желанием поесть не выходит, «зажевывайте» овощами, белком, который долго переваривается, растительными жирами (орехи, авокадо) и клетчаткой. Ни в коем случае не простыми углеводами — торты, мороженое, конфеты, сладкие фрукты вроде бананов и смеси с сухофруктами исключаются!