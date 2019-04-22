Ученые заявили: кофе повышает тягу к сладкому

Если на завтрак к чашке ароматного кофе вы выбираете сладкий рогалик или булочку, лучше впредь этого не делать. Исследователями из Университета Корнелла было обнаружено, что привычка сочетать кофеин и сладости способствует усилению тяги к сладкому вкусу, побуждающей съедать больше сахаросодержащей пищи.

Ученые заявили: кофеин притупляет ощущение вкуса, делая сладкие продукты питания и напитки для людей менее сладкими. Данную способность главного компонента кофе они связывают с тем, что он является сильным антагонистом рецепторов аденозина, способствующих расслаблению и сонливости. Подавляя эти рецепторы, кофеин способствует росту энергичности, что мешает ощущать вкус сладостей, которые также содействуют увеличению энергии, отмечают исследователи.