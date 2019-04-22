Рита Дакота сделала липосакцию и показала, как выглядит после пластики

«Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни аппараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу! Я скорректировала 3D-скульптурированием то, что не могла принять в своем изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения», - призналась Рита Дакота.