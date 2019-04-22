Рита Дакота сделала липосакцию и показала, как выглядит после пластики

Последние месяцы фанаты Риты Дакоты обсуждали слух о том, что певица изменила фигуру у пластического хирурга. Певица официально подтвердила, что исправила недостатки внешности с помощью липосакции. Эта операция, которая называется 3D-скульптурированием, является одной из самых востребованных процедур среди звезд, пишет Lady.mail.ru.
Дакота рассказала о том, что целый год потратила на то, чтобы привести тело в «добеременное» состояние. Они сидела на различных диетах, следовала правилам правильного питания, занималась спортом и привлекла к своему похудению даже психолога. Однако ничего из этого не привело к ожидаемому результату.
«Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни аппараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу! Я скорректировала 3D-скульптурированием то, что не могла принять в своем изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения», - призналась Рита Дакота.
Дакота решилась на чистосердечное признание, так как имеет доверительные отношения с фанатами и хотела быть с ними честной. В сети исполнительница разместила фото своего идеального после операции пресса. Кстати, певица настаивает, что к такому радикальному методу стоит прибегать, только если не помогают никакие другие методы похудения.