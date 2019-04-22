Спаржа - королева стола: польза и пищевая ценность известного растения

А всё потому, что многочисленные исследования неоднократно подтвердили высокую эффективность спаржи при похудении. Да и в кулинарных традициях многих стран мира она занимает далеко не последнюю позицию, Joinfo.ua. Рассказывем подробнее об этом продукте.

Польза спаржи

Существует два основных вида спаржи, которые употребляются в пищу – зеленая и белая. По сути – одно и то же растение, только белые стебли выращиваются в темноте. Это сложнее, поэтому и стоят они намного дороже.

В любом случае, в пищу идут только молодые побеги, не более двух сантиметров диаметром. А поскольку вкус у этого растения практически нейтральный, его можно сочетать с любыми другими продуктами питания. А делать это нужно хотя бы потому, что калорийность спаржи – 20 ккал на 100 грамм продукта.

При этом в ней содержится куча разнообразных витаминов, калий, кальций, фосфор и цинк. Не говоря уж об огромном количестве клетчатки.

Благодаря этому, спаржа активно нормализует кишечную перистальтику, усиливает выделение мочи, укрепляет сердечную мышцу. Также она обладает лёгким антибиотическим и противогрибковым эффектом, помогает при воспалениях и нервных расстройствах. А в старину считалось, что это ещё и мощный афродизиак.

Потенциальный вред спаржи

Как и на абсолютно любой продукт, у некоторых людей может быть банальная аллергия на спаржу. Кроме того, её не рекомендуют есть при обострении язвенной болезни, при цистите и при простатите. Также было доказано, что употребление спаржи увеличивает количество оксалата кальция, который может приводить к мочекаменной болезни.

Есть ещё один интересный момент – за счёт наличия в составе спаржи соединений серы, употребление этого продукта приводит к изменению запаха человека. Точнее – его физиологических выделений. Некоторым этот запах не нравится.

Особенности приготовления спаржи

Главная хитрость заключается в том, чтобы не переварить или не пережарить стебли спаржи. Они должны быть твёрдыми. Как говорят специалисты – «аль денте». Только в этом случае их будет приятно кушать. Это касается всех блюд, в приготовлении которых спаржа участвует. Поэтому в супы и ругу её лучше добавлять на самом последнем этапе, чтобы она не успела развариться.