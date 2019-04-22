Советы для девушек: топ-8 способов визуально удлинить ноги

Все они сводятся к правильному выбору одежды. Вполне понятно, что, например, капри с заниженной талией сделают короткими даже длинные ножки. И, наоборот – высокая талия максимально вытянет их зрительно, пишет Joinfo. ua.

Брюки без карманов

Отдавайте предпочтение классическим моделям брюк и джинсов с высокой посадкой и без накладных карманов. Они должны быть пошиты из однотонной ткани: в этом случае эффект усилится. Желательно, чтобы такие элементы гардероба были также лишены всевозможных заклепок и других украшений.

Не носите короткие штаны

Полностью откажитесь от укороченных моделей, таких, как капри, бананы, а также от штанов с отворотами (к слову, они давно вышли из моды). Недопустимы также брюки в горизонтальную полоску и с крупными узорами. Они сделают ваши ноги толще, но никак не длиннее.

Платья и юбки с высокими сапогами

Если ваши ножки достаточно стройны, и вы можете позволить себе надеть короткий низ, то сочетайте мини-юбки и платья с ботфортами. Подойдут также и туфли пастельных тонов. К слову, юбки также рекомендуются с завышенной талией. При этом длина может доходить до середины колена.

Юбки-макси

Обратите внимание: юбки-макси, линия талии у которых расположена выше пупка, в сочетании с обувью на платформе также способна зрительно добавить длины вашим ногам. А если этот элемент гардероба дополнить разрезами по бокам, то можно придать стройности всему образу.

Стилисты рекомендуют избегать сочетания юбок и платьев с ботильонами. Такой прием укоротит нижнюю часть тела до максимума.

Юбки и жакеты разной длины

Чтобы ваши ноги казались длиннее, сочетайте длинные юбки с короткими жакетами, а короткие юбки с удлиненным верхом. При этом важно не допустить образа а-ля синий чулок, так как подобные сочетания довольно сложны с точки зрения современных модных тенденций.

Откажитесь от длинных футболок

Не надевайте блузки и футболки до середины бедра. Такие вещи удлинят туловище и укоротят нижнюю часть тела.

Игра с цветом

Не менее важно уметь играть со цветом. Так, однотонная одежда стройнит фигуру и удлиняет ноги. Однако не разбивайте свой образ на цветовые блоки, то есть не надевайте, например, красный верх, дополненный красной сумкой, и черный низ с черными же туфлями. Во-первых, вы не добьетесь желаемого эффекта, а, во-вторых, будете выглядеть скучно.

Юбки с крупными принтами и колготки

Юбки с крупными принтами носите со светлыми колготками и обувью в пастельных тонах. В противном случае вы добавите толщины своим ногам. Если вы – обладательница пышной фигуры, то таких нарядов вам рекомендуется и вовсе избегать.