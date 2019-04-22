Муза по знаку Зодиака: женщины, способные любого неудачника превратить в Супермена

Астрологи считают, что эти 4 женщины способны превратить любого неудачника в успешного мужчину, пишет Fabiosa.ru. Согласны?

Близнецы

Уверенная в себе барышня-Близнецы – настоящая муза для своего мужчины! Рядом с такой женщиной любой, даже самый неуверенный в себе человек обретает за собой крылья. Проактивность и постоянная занятость Близнецов заражает всех вокруг. Мужчины ей полностью доверяют и всегда следуют ее советам.

Лев

Львица – женщина на миллион, поэтому неудивительно, что ее мужчина должен ей соответствовать. Даже если ее партнер немного «не дотягивает» до идеала, она не переживает, ведь она сможет слепить из него Супермена! Сила женщины-Льва мотивирует мужчину становиться лучшей версией себя, а такие отношения просто обречены на долгий союз.

Козерог

Для Козерога превыше всего – комфортная жизнь с достатком. Она может начать встречаться не с самым успешным мужчиной, если у него есть потенциал стать лучше. Увидев его суть, она начнет вкладывать все силы, чтобы за считанные месяцы сделать из него мужчины своей мечты.

Рыбы

Сила Рыбки – в ее слабости. Она с воздыханием смотрит на своего партнера и искренне верит, что он у нее самый лучший. Преданность Рыбы здорово мотивирует мужчину, и у него невольно возникает желание стать еще лучше. В не самые удачные дни он всегда может рассчитывать на Рыбку: она поддержит и даст силы подняться и идти дальше.