Пять признаков женщины, с которой мужчины не прочь изменить своим женам

Признаки женщины, к которой тянутся мужчины

1. Эффектность

Если мужчине захочется изменить, то вряд ли это будет с серой мышкой. Скорее всего, это будет эффектная дама, которая умеет себя подать в обществе, пишет Fabiosa.ru.

2. Позитивная

Улыбчивые девушки нравятся всем. И, вообще, женщины, которые умеют от души посмеяться притягивают к себе как магнит. Такие женщины всегда энергичны. А вот угрюмые и вечно уставшие, наоборот, отталкивают.

3. Внимательная

Женщина, которая притягивает, кажется очень внимательной к другим. Она готова выслушать любую проблему мужчины. При этом ей необязательно давать совет.

4. Имеет собственные интересы

Женщина, которая привлекает, всегда чем-то занята и имеет множество интересов. Она не бежит на встречу по первому звонку. Сегодня у нее хор, завтра - йога, а послезавтра - ужин с мамой. Ей всегда есть о чём поговорить и что рассказать.

5. Влюблена в себя

Влюбленная в себя женщина привлекает к себе мужчин. Она необязательно идеальна. Но при этом себе очень нравится. Такая женщина чувствует себя уверенно и раскрепощенно. А мужчины это ценят.