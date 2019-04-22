Пн, 22.04.2019
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Пять признаков женщины, с которой мужчины не прочь изменить своим женам

Пять признаков женщины, с которой мужчины не прочь изменить своим женам

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Девушка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

К сожалению, даже в самых крепких и благополучных семьях возможна измена. Часто мужчины засматриваются на других женщин, даже если у них красавица-жена. В некоторых случаях они не просто наблюдают, а готовы действовать. Мы подготовили для вас 5 признаков женщины, которая может увести вашего мужа. Присмотритесь, возможно, ваша близкая подруга имеет их.

Признаки женщины, к которой тянутся мужчины

1. Эффектность

Если мужчине захочется изменить, то вряд ли это будет с серой мышкой. Скорее всего, это будет эффектная дама, которая умеет себя подать в обществе, пишет Fabiosa.ru.

2. Позитивная

Улыбчивые девушки нравятся всем. И, вообще, женщины, которые умеют от души посмеяться притягивают к себе как магнит. Такие женщины всегда энергичны. А вот угрюмые и вечно уставшие, наоборот, отталкивают.

3. Внимательная

Женщина, которая притягивает, кажется очень внимательной к другим. Она готова выслушать любую проблему мужчины. При этом ей необязательно давать совет. 

4. Имеет собственные интересы

Женщина, которая привлекает, всегда чем-то занята и имеет множество интересов. Она не бежит на встречу по первому звонку. Сегодня у нее хор, завтра - йога, а послезавтра - ужин с мамой. Ей всегда есть о чём поговорить и что рассказать.

5.  Влюблена в себя

Влюбленная в себя женщина привлекает к себе мужчин. Она необязательно идеальна. Но при этом себе очень нравится. Такая женщина чувствует себя уверенно и раскрепощенно. А мужчины это ценят.

Если вы хотите, чтобы ваш мужчина не изменял, тогда постарайтесь приобрести качества, которые указаны выше в статье. В первую очередь вы станете лучше для себя. А это однозначный плюс. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ