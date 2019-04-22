Шесть важных проверок, которые должна выполнять каждая женщина, чтобы убедиться, что она здорова

Обхват талии

Даже если вас не беспокоит лишний вес, это вовсе не означает, что за ним не нужно следить. Обхват талии очень важен, так как именно жир вокруг живота может быть симптомом метаболического синдрома, который может привести к сахарному диабету, атеросклерозу сосудов, который, в свою очередь, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Если обхват талии превышает 88 см, то это повод для более серьезных проверок. Для себя стоит измерять талию каждые 3-4 месяца, чтобы наблюдать за личными изменениями.

Рост

Еще один пункт, который может показаться странным, но на самом деле может здорово помочь обнаружить некоторые проблемы. Рост стоит измерять 1 раз в год. Снижение роста может свидетельствовать о проблемах с межпозвоночными дисками и с позвоночником в целом. Чтобы поддерживать здоровье своих костей, занимайтесь спортом и потребляйте в пищу кальций.

Пульс

Слишком частый пульс может быть даже признаком проблем с сердцем, щитовидной железой и, конечно же, различных проблем с кровью (анемия). Раз в месяц проверяйте свой пульс. Для этого вам нужно положить указательный и средний пальцы на шею или запястье там, где прослушивается пульс и посчитать удары за 15 секунд. Умножьте это на 4 и вы получите свой сердечный ритм. Нормальный пульс - от 60 до 100.

Кровяное давление

Если у вас нет конкретного диагноза, который бы подразумевал нестабильное кровяное давление, то вам все равно стоит за ним следить. Делать это нужно раз в 1-2 недели. Прежде чем измерять давление, 30 минут не употребляйте кофеин, табак, алкогольные напитки и не занимайтесь физическими нагрузками. Вы должны быть максимально в обычном состоянии на момент измерения. Норма: верхнее число - менее 130, нижнее число - менее 80.

Грудь

Это очень простой домашний тест, который позволит вам быть в курсе состояния своей груди, чтобы избежать любых проблемных уплотнений. Сперва разденьтесь и стоя рассмотрите свою грудь в зеркале, обращайте внимание на любые ямочки, родинки или уплотнения, а также на возможные отличия между правой и левой грудью. Затем ложитесь и поднимайте сперва одну руку, а затем другую, прощупывая тремя средними пальцами всю область груди, начиная от подмышки на предмет наличия уплотнений.

Кожа

Здесь речь идет об изучении своих родинок. Раз в месяц вам стоит раздеться и стать перед зеркалом в полный рост, а затем внимательно изучить все свои родинки, которые могут вызывать подозрение: размер, плотность, цвет, форма. Если обнаружите явно нетипичную родинку или же новую, которая стремительно растет, то это повод обратиться к врачу.