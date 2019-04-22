Пять худших подарков для мужчин, о которых должна знать каждая женщина

Чтобы не получить в ответ на щедрый и искренний порыв безразличие или удивление, постарайтесь не рассматривать в качестве подарка для мужчины вещи, вошедшие в этот список, пишет Fabiosa.ru.

1. Одежда

Предметы гардероба каждому человеку лучше выбирать самостоятельно, ориентируясь на собственный вкус. Даже самая привлекательная, на ваш взгляд, рубашка может не подойти или просто не понравиться. Не тратьте понапрасну время и нервы.

2. Товары для хобби

Увлеченный фотограф, автомобилист или программист вряд ли оценит подарок, хотя он и будет казаться вам полезным или желанным. В таком случае стоит либо предварительно уточнить до мельчайших подробностей модель и комплектацию аксессуара, чтобы он в точности соответствовал требованиям, либо остановиться на чем-то другом.

3. Косметика и средства гигиены

Любая женщина обрадуется хорошему лосьону или парфюму. Для мужчин такая продукция не представляет особого значения – они вполне могут довольствоваться товарами из масс-маркета. В особенности остерегайтесь дарить специализированные наборы с надписью «For men». Может сложиться впечатление, что вы наспех забежали в супермаркет и приобрели первый товар, который увидели на полке.

4. Сувениры и безделушки

Практичность – вторая ипостась каждого мужчины. Насколько милыми ни казались бы вам оригинальные статуэтки и другие сувениры, они вряд ли будут оценены по достоинству, если полезного применения у них нет.

5. Подарок для себя

Бытовая техника, посуда и другие хозяйственные принадлежности, которые давно необходимы вам, – не лучший выбор для мужчины, если он не разделяет, скажем, вашу страсть к кулинарии, чистоте в доме или оригинальным прическам.