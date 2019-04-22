Яичники: что должны знать женщины об одном из важнейших органов

Две основные функции яичников — производство яйцеклеток и гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона. Они в свою очередь не только поддерживают здоровье репродуктивной системы, но и способствуют развитию костей, мышц и мозга, пишет Fabiosa.ru.

Самые распространенные проблемы, связанные с яичниками

Синдром поликистозных яичников

Он представляет собой синдром, который характеризуется дисбалансом гормонов, которые вырабатываются яичниками (повышается выработка андрогенов и эстрогенов, что приводит к нарушению менструального цикла, к проблемам с зачатием), поджелудочной железой (повышена выработка инсулина), корой надпочечников (повышенное производство андрогенов в надпочечниках), гипоталамусом и гипофизом. Часто он сопровождается нерегулярными или обильными менструациями, а также их отсутствием, повышенной растительностью на теле и лице, болями в области таза и прыщами.

Рак яичников

Представляет собой злокачественную опухоль, которая образуется в яичнике или на нём. Симптомы могут включать боли в области таза, вздутие живота, потерю аппетита, однако на ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно.

Эндометриоидная киста яичника

Является новообразованием, которое может переродиться в злокачественную опухоль. При эндометриоидной кисте яичника у женщины наблюдаются обильные месячные с вязкими выделениями и выраженный болевой синдром во время менструации. Также может иметь место тошнота, слабость и высокая температура.

Аднексит

Представляет собой развитие инфекции в яичниках и фаллопиевых трубах. Воспалительный процесс разрушает эпителий труб, способствуя возникновению спаек и рубцов. Он может протекать остро, подостро и хронически.

Как сохранить яичники здоровыми

Есть несколько изменений, которые вы можете привнести в свою жизнь, чтобы поспособствовать здоровью яичников. В частности, пересмотреть свой рацион:

Выбирайте продукты с низким содержанием жиров, соли и сахара.

Избегайте полуфабрикатов и консерв.

Увеличьте количество в рационе свежих овощей и фруктов.

Обратите внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом.

Не забывайте о регулярных профилактических осмотрах у гинеколога.