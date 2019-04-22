Ученые доказали что мужчины-изменники имеют характерные черты лица

Физиономисты могут отличить потенциального изменника от человека, неспособного на такие «подвиги». Обычным людям сделать это сложнее, но, все-таки, возможно. Как определить по лицу, пойдет ли мужчина «налево», расскажет Joinfo.ua.

Эксперимент, который озадачил

В исследовании, описанном в журнале «Royal Society Open Science», участников попросили оценить фотографии 189 людей. Им необходимо было выполнить оценку по шкале от 1 до 10. При этом сами исследователи знали количество предательств, совершенных людьми, изображенными на фотоснимках.

Участникам эксперимента, вне зависимости от пола и возраста, удалось угадать, кто из мужчин не верен своим вторым половинкам. А вот с женщинами возникли проблемы. Мало кто дал верный ответ на вопрос, кто из представительниц прекрасного пола, смотрящих с фото, наставляет рога своим благоверным.

Какие черты лица выдают изменников?

Специалисты из Университета Западной Австралии, которые проводили эксперимент, обнаружили, что ярлык неверных участники прикрепили представителям сильного пола с выдающимися бровями, широкими челюстями и узкими ртами, то есть с типично мужскими чертами лица. Ученые подтвердили, что именно эти люди изменяют своим возлюбленным.

Эта способность распознавать мужчин, склонных к предательству и имеющих целую армию партнерш, по мнению ученых, имеет эволюционное происхождение. Теперь женатые парни могут легко распознать соперника, представляющего угрозу его отношениям. А дамы, в свою очередь, поймут, от кого ожидать «сюрпризов».