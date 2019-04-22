Домашние роды: каким рискам подвергают детей мамы, которые рожают дома

Для начала стоит развенчать несколько мифов.

При правильной подготовке и обращении к опытным специалистам это не так «грязно», как принято полагать. Вовсе не обязательно рожать в воде. Необходимость после родов отправиться в больницу – не показатель того, что что-то не в порядке.

В условиях стационара чаще принимают решение об индукции, использовании эпидуральной анестезии и кесаревом сечении. Последнее связано с риском занесения инфекции во время операции или потенциальных осложнений при будущих беременностях, пишет Fabiosa.ru.

При домашних родах вероятность неблагоприятного исхода (мертворождения, ранней смерти, судорог новорожденных) выше. Мама не получит анестезию, высока вероятность необходимости отправиться после родов в больницу. К преимуществам можно отнести комфорт собственного дома и отсутствие медицинского вмешательства.

Пойти на это женщины могут при условии того, что:

беременность здоровая;

на родах будет присутствовать опытный медицинский персонал;

больница находится неподалеку.

Качественная перинатальная диагностика – первое, что должна сделать женщина перед домашними родами. Тщательное медицинское обследование позволяет выявить потенциальные риски во избежание непредвиденных осложнений. Консультироваться рекомендуется у нескольких специалистов. Нельзя планировать домашние роды, если у матери диабет, преэклампсия, есть опыт или риск преждевременных родов.

Экономически развитые страны с хорошей инфраструктурой считаются более безопасными. Но не стоит отвергать и вероятность возникновения форс-мажора (стихийного бедствия, затора по пути следования к больнице и т. д.), когда потеря времени может быть фатальной. В особенности это актуально для местности с плохими дорогами и жилищными условиями, низким качеством водоснабжения или отсутствием возможности быстро получить медицинскую помощь.

Легкая и беспроблемная беременность – не гарантия того, что домашние роды пройдут гладко. Одна из пользовательниц Reddit поделилась своим негативным опытом. Прямо в процессе у нее возникла эмболия околоплодными водами – состояние, когда они попадают в кровоток женщины, вызывая нарушения свертываемости крови и развитие шока. В результате за считанные мгновения прекратилась жизнедеятельность и матери, и ребенка. Они были спасены только потому, что в это время находились в больнице, и врачи провели экстренное кесарево сечение. Счет шел на минуты.

Опыт домашних родов бывает и положительным. Ощутив первые схватки, женщина ждала прибытия медицинского персонала. К появлению малышки на свет было готово все, включая бассейн. Мама решила принять душ, но у дочери были другие планы – быстро и практически безболезненно она появилась на свет прямо в ванной, сразу оказавшись в руках отца. Прибывшим акушерам осталось обработать пупок девочки.