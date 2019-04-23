Девушка-Барби покинула свой кукольный образ. Теперь она хвастается своей натуральной красотой в соцсетях!

Валерия работает над собственной внешностью с большим упорством. При этом девушка утверждает, что шикарное тело она обрела благодаря спорту. Ну а из операций она делала себе только грудь, пишет Fabiosa.ru.

Чтобы поддерживать образ Барби, Лукьянова предпочитала носить женственные платья и делать яркий макияж. Но за последние несколько лет всё изменилось.

В 2016 году Валерия изменила своему женственному образу и превратилась в подкачанную бодибилдершу.

Волосы бывшей блондинки стали пепельными.

А макияж из яркого стал более нежным.

Теперь все восхищаются натуральной красотой девушки, которую она скрывала под большим количеством макияжа.