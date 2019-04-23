Вт, 23.04.2019
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Девушка-Барби покинула свой кукольный образ. Теперь она хвастается своей натуральной красотой в соцсетях!

Девушка-Барби покинула свой кукольный образ. Теперь она хвастается своей натуральной красотой в соцсетях!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Валерия Лукьянова

ФОТО: Instagram

Слышали ли вы когда-нибудь о Валерии Лукьяновой? Наверняка. Это одна из самых известных девушек-Барби в мире. Она максимально приблизилась к образу своего идеала.

Валерия работает над собственной внешностью с большим упорством. При этом девушка утверждает, что шикарное тело она обрела благодаря спорту. Ну а из операций она делала себе только грудь, пишет Fabiosa.ru.

Чтобы поддерживать образ Барби, Лукьянова предпочитала носить женственные платья и делать яркий макияж. Но за последние несколько лет всё изменилось. 

В 2016 году Валерия изменила своему женственному образу и превратилась в подкачанную бодибилдершу. 

Волосы бывшей блондинки стали пепельными.

А макияж из яркого стал более нежным. 

Теперь все восхищаются натуральной красотой девушки, которую она скрывала под большим количеством макияжа.

Как вам новый образ Валерии?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ