Девушка-Барби покинула свой кукольный образ. Теперь она хвастается своей натуральной красотой в соцсетях!

Слышали ли вы когда-нибудь о Валерии Лукьяновой? Наверняка. Это одна из самых известных девушек-Барби в мире. Она максимально приблизилась к образу своего идеала.
Валерия работает над собственной внешностью с большим упорством. При этом девушка утверждает, что шикарное тело она обрела благодаря спорту. Ну а из операций она делала себе только грудь, пишет Fabiosa.ru.
Чтобы поддерживать образ Барби, Лукьянова предпочитала носить женственные платья и делать яркий макияж. Но за последние несколько лет всё изменилось.
В 2016 году Валерия изменила своему женственному образу и превратилась в подкачанную бодибилдершу.
Волосы бывшей блондинки стали пепельными.
А макияж из яркого стал более нежным.
Теперь все восхищаются натуральной красотой девушки, которую она скрывала под большим количеством макияжа.
Как вам новый образ Валерии?