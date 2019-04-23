Непутевые супруги: знаки Зодиака, которым сложнее всего удается играть роль жены

Например, Раки с самых юных лет нередко мечтают о собственной семье, и уже к моменту взросления знают, как заботиться о своих близких. Можно сказать, что Раки – идеальные жены с бытовой точки зрения, как минимум, пишет Fabiosa.ru.

А как насчет других знаков Зодиака?

Астрологи считают, что среди 12 знаков Зодиака есть те, кому роль супруги дается хуже всех. Кто же они?

Скорпион

С одной стороны, Скорпион – прекрасная хозяйка. В доме у нее всегда прибрано, а на кухне мужа ждет обед из пяти блюд. Однако все это нивелируется одной не самой приятной чертой характера, которой обладают многие Скорпионы. Этой даме жизненно важно доминировать в отношениях. Она всегда права, и точка! Нередко Скорпион зарабатывает больше мужа, что подрывает его самооценку. Надо ли говорить, что рано или поздно в такие семьи приходит разлад?

Рыбы

Отношения с женщиной, рожденной под знаком Рыбы, начинаются с романтики. Она – вся такая нежная и воздушная, которую должен оберегать он, рыцарь на белом коне. Со временем Рыбка начинает по-настоящему наглеть и садится на шею мужу. Нередко мужчина устает от игры в одни ворота, ведь даже самому брутальному мачо хотя бы изредка нужны внимание и забота!

Лев

Женщина-Лев – прекрасная спутница для выходов в свет. Она всегда сможет блеснуть умом и красотой на корпоративе мужа. Обычно все его коллеги тайно или открыто восхищаются этой прекрасной дамой. Она умеет покорять и впечатлять. Но как хозяйка женщина-Лев – настоящая двоечница! Ей чужды бытовые дела, она не умеет ими заниматься. Если и умеет, то не имеет ни малейшего желания. Некоторые мужья закрывают на это глаза и нанимают соответствующий персонал, а некоторым это вопрос принципиален, и тогда скандалов не избежать!