Три ошибки в питании, которые мешают похудеть даже при занятиях спортом

Ученые из Университета Лафборо выступили с заявлениям о том, что нередко активно занимающиеся спортом граждане не только не худеют, а, наоборот, набирают вес. Специалисты указали на то, что существует тенденция, когда после посещения спортзала люди начинают есть больше обычного, считая, что они заслужили это своим усердием на тренировках, пишет Medikforum.ru.

Эксперты выделяют три ошибки, связанные с питанием, мешающие сбрасывать вес даже при занятиях спортом.

Отсутствие контроля. По словам ученых, многие люди не считают нужным отслеживать каждый съеденный кусок. Напрасно! Пока человек потребляет больше калорий, чем тратит при физической активности, он не похудеет. Если ваша главная задача – сбросить вес, без контроля и учета всех потребляемых за день калорий справиться с ней будет проблематично. Эксперты указывают на то, что люди недооценивают калорийность всех тех незначительных перекусов, которые они себе позволяют между основными приемами пищи. Лучший способ осознать, что съедаешь больше положенного – вести пищевой дневник, записывая в него все до крошки.

Чрезмерное количество здоровых продуктов. Еще одна ошибка. Если за счет здоровой и полезной пищи человек превышает энергетическую суточную норму, это тоже помешает ему похудеть. Не обязательно есть пирожные, чтобы иметь избыточную массу тела – набрать вес можно и за счет фруктов, каш, сухофруктов, а также многочисленных овощных блюд с использованием соли, масла и других заправок.