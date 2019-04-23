Как цвета влияют на нашу психику

Теоретически человеческий глаз может различать до десяти миллионов цветов, но будущей осенью модникам достаточно будет знать семь самых актуальных. Яркая фуксия, цвет зеленого газона, королевский синий, канареечный желтый, алый, салатовый неон и пурпурный — эти цвета встречались чаще других в осенне-зимних коллекциях 2019. Не знаете, что из всего разнообразия включить в cвой гардероб в будущем сезоне? Cпециалист по цветотерапии Констанс Харт рекомендует выбирать цвета не только по принципу «нравится — не нравится», но и учитывать их влияние на эмоциональное и психологическое состояние.

Фуксия

Эмоциональный отклик на тот или иной цвет во многом основывается на ассоциациях, которые нам прививались веками — именно поэтому цвет фуксии для многих олицетворяет безграничную любовь. Цвет привлекает внимание и помогает выразить эмоции. Его основной посыл — любовь. К себе и окружающему миру.

Цвет газона

Зеленый помогает эмоционально адаптироваться к изменениям, так как находится он в середине видимого глазу цветового спектра и будто балансирует между согревающими, стимулирующими и охлаждающими, успокаивающими лучами. Зеленый — отличный нейтрализатор крайностей, и когда вам не хватает баланса в жизни, смело включайте его в свой гардероб. Но если цвет газона для вас слишком яркий, более приглушенный оливковый тоже справится с задачей.

Королевский синий

Здесь все становится интереснее. Согласно Харт, королевский синий не просто оказывает успокаивающий эффект, а подстегивает активность нашей интуиции. «Синий — цвет мудрости и решительности. Если будете чаще носить этот цвет, вы сможете смело доверять своей интуиции», — говорит Харт. Конечно, это не значит, что вы в одночасье превратитесь в практикующего экстрасенса, но доверять своим ощущениям, возможно, будете чаще, чем железной логике.

Канареечный желтый

Харт называет желтый «цветом ясности, уверенности и радости», приравнивая его функции к свойствам лимона: стимулировать, бодрить и очищать. «Желтый помогает развеять сомнения, это настоящий детокс для нашего разума и эмоций. Цвет также способствует поднятию самооценки и помогает чувствовать себя увереннее», — говорит она. Облачаться в желтый с ног до головы — сложно, но для эффективной цветотерапии достаточно будет яркого аксессуара.

Алый

«Цвет амбиций, энергии и смелости», — говорит Харт о красном. Он придает уверенности в себе, помогает совершать решительные поступки. Но у красного есть и другая сторона — когда его слишком много, он может привести к агрессии. Поэтому надевайте вещи этого цвета только по особенным случаям.

Салатовый неон

Любимый цвет клана Кардашьян, кислотный зеленый актуален и сегодня, и будущей осенью. «Цвет олицетворяет желание быть в центре внимания. Но не кричащее «я хочу внимания, чтобы быть центром вселенной», а более мягкое — «мне нужно внимание, чтобы почувствовать себя лучше». В этом кроется существенная разница», — объясняет Харт.

Пурпурный и красный