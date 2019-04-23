Можно ли есть пищу с истекшим сроком годности

Яйца. Благодаря наличию защитной скорлупы яйца могут оставаться свежими месяцами, при этом их даже не обязательно держать в холодильнике. Во многих случаях яйца остаются безопасными даже через 3-4 недели после истечения срока годности, указанного на коробке. Существует простой способ проверить эту безопасность. Поместите яйца в какую-нибудь емкость с водой. Если они тонут, то их можно есть, а если они плавают, то в них оказался воздух, и яйца следует выбросить, пишет Medikforum.ru.

Мясо. Продолжительность срока хранения мяса зависит от его типа. В морозилке оно может очень долго. Особенно длительным сроком хранения отличается мясо, помещенное в вакуумную упаковку, поскольку оно лишено доступа воздуха, вместе с которым приходят и микробы.

Куриное филе. Даже при хранении в холодильнике куриное филе не стоит употреблять в пищу позже, чем через сутки после истечения установленного срока хранения. Сырая курица может содержать много бактерий, включая кампилобактер и сальмонеллу, которые размножаются до опасного уровня при длительном хранении.

Сыр чеддер. Твердые сорта сыра безопасно есть в течение 6 недель после завершения срока хранения, если они содержатся в холодильнике. Не бойтесь появившейся плесени, вы можете ее просто срезать. Мягкие сорта сыра можно есть вплоть до недели после завершения срока хранения, а если вы уже открыли упаковку, то меньше. В случае появления грибков и плесени на мягком сыре, его употреблять в пищу нельзя.

Нарезанный хлеб. При надлежащем хранении он может быть съеден в течение 5-7 дней после завершения срока хранения при комнатной температуре. Замороженный хлеб может храниться 6 месяцев. Если на нём появилась синяя или зеленая плесень, не выбрасывайте хлеб в мусор, ее можно просто отрезать. Выбрасывать следует только хлеб с черной плесенью.