Не хуже, чем в пачке: как приготовить чипсы в микроволновке

Если ты любишь похрустеть чем-то вкусным дома при просмотре какого-нибудь старого любимого кино в окружении родных – наш рецепт чипсов для тебя! Ведь иногда хочется себя побаловать этим вредным продуктом, однако они по сравнению с домашними картофельными чипсами из микроволновки нервно курят в сторонке! Так что скорей бери на вооружение и принимайся за готовку!
Оказывается, чипсы легко приготовить в обычной микроволновке, в домашних условиях, так что наслаждения – максимум, вреда – практически никакого! Рецепт хорош тем, что не требует ни масла, ни соли, но ты можешь добавлять их по вкусу, пишет Lady.tochka.net.
Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Картофель (средний) — 3-4 шт
- Специи (по желанию)
- Соль (по желанию)
Интересно, что это блюдо можно смело давать детям, ведь ты отлично знаешь, что в него входит и что никаких вредных веществ там нет.
Касательно различных вкусовых добавок, то можно попробовать одни из самых популярных специй к картошке: куркума, тимьян, кориандр или даже обычный укроп. В этом случае придется прибегнуть к большему количеству оливкового или подсолнечного масла, в которое нужно будет вмешать специи. Обычно этой пряной смесью вместе с солью обливают сырую картошку и в таком виде ставят в микроволновку.
Как готовить:
- Тщательно помой картошку щеткой, при этом чистить картофель от кожуры или нет – на твое усмотрение.
- Нарежь овощ кружочками или дольками тонко, насколько это возможно . Наиболее комфортно делать это слайсером или теркой/овощерезкой (так называемая "мандолина"). Кстати, в качестве эксперимента, можно взять и гафрированную терку, чтобы получить "волнистые" чипсы.
- Выложи нарезанную картошку на пергамент одним слоем. Обычно на этом этапе добавляют соль и специи, но даже без них получается очень вкусно – как будто настоящие чипсы. На бумагу для выпечки выложи в один слой ломтики картофеля.
- Включи микроволновку на мощность 700 Вт, а форму слегка смажь оливковым маслом. Это следует сделать для того, чтобы чипсы не прилипали и не ломались в процессе приготовления.
- Готовь на протяжении всего 5 минут. Длительность зависит скорей от твоей микроволновки. Когда картошка готова – обычно появляется ароматный запах и коричневая корочка.
- Как только ты увидишь эти признаки, вынимай блюдо и выкладывай чипсы на бумажное полотенце. Однако здесь главное не поспешить – иначе чипсы не буду хрустеть.
- Продолжай эти действия, запекая картофель такими порциями, пока не закончится картофель!
Есть рекомендуется сразу, пока они горячие и хрустящие.
Чипсы особенно хорошо «зайдут» с пивом или томатным соусом. Калорийность блюда составляет около 200 ккал на 100 грамм.