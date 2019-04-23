Не хуже, чем в пачке: как приготовить чипсы в микроволновке

Оказывается, чипсы легко приготовить в обычной микроволновке, в домашних условиях, так что наслаждения – максимум, вреда – практически никакого! Рецепт хорош тем, что не требует ни масла, ни соли, но ты можешь добавлять их по вкусу, пишет Lady.tochka.net.

Время приготовления: 15 минут. Количество порций: 4

Ингредиенты:

Картофель (средний) — 3-4 шт

Специи (по желанию)

Соль (по желанию)

Интересно, что это блюдо можно смело давать детям, ведь ты отлично знаешь, что в него входит и что никаких вредных веществ там нет.

Касательно различных вкусовых добавок, то можно попробовать одни из самых популярных специй к картошке: куркума, тимьян, кориандр или даже обычный укроп. В этом случае придется прибегнуть к большему количеству оливкового или подсолнечного масла, в которое нужно будет вмешать специи. Обычно этой пряной смесью вместе с солью обливают сырую картошку и в таком виде ставят в микроволновку.

Как готовить:

Тщательно помой картошку щеткой, при этом чистить картофель от кожуры или нет – на твое усмотрение. Нарежь овощ кружочками или дольками тонко, насколько это возможно . Наиболее комфортно делать это слайсером или теркой/овощерезкой (так называемая "мандолина"). Кстати, в качестве эксперимента, можно взять и гафрированную терку, чтобы получить "волнистые" чипсы. Выложи нарезанную картошку на пергамент одним слоем. Обычно на этом этапе добавляют соль и специи, но даже без них получается очень вкусно – как будто настоящие чипсы. На бумагу для выпечки выложи в один слой ломтики картофеля. Включи микроволновку на мощность 700 Вт, а форму слегка смажь оливковым маслом. Это следует сделать для того, чтобы чипсы не прилипали и не ломались в процессе приготовления. Готовь на протяжении всего 5 минут. Длительность зависит скорей от твоей микроволновки. Когда картошка готова – обычно появляется ароматный запах и коричневая корочка. Как только ты увидишь эти признаки, вынимай блюдо и выкладывай чипсы на бумажное полотенце. Однако здесь главное не поспешить – иначе чипсы не буду хрустеть. Продолжай эти действия, запекая картофель такими порциями, пока не закончится картофель!

Есть рекомендуется сразу, пока они горячие и хрустящие.