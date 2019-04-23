База гардероба: что это такое и как ее составить

У Анны Винтур это кожаные пальто и платья миди, у Виктории Бекхэм — костюмы с брюками клеш и джинсы, а у Веры Брежневой — белые футболки и джинсы скинни. База гардероба — это комплект предметов одежды, который идеально соответствует типу фигуры и образу жизни его обладательницы. У каждого база индивидуальна, поэтому универсального рецепта здесь нет. База гардероба — это не вещи, которые подходят всем без исключения. Это индивидуальный набор, который подходит конкретно тебе, пишет Lady.mail.ru.

Как составить свою базу гардероба? Нужно учитывать пять главных факторов, каждый из которых мы разберем.

Комплекция

В базовый комплект должны входить вещи, которые прежде всего подходят тебе по типу фигуры. Если в моде велосипедки, это не значит, что все должны носить велосипедки, правда? Нужно учитывать особенности своего тела, знать, какая одежда подчеркнет твои достоинства и скроет недостатки.

Образ жизни

Если твоя работа предполагает строгий дресс-код, твой выбор автоматически ограничивается строгим костюмом и юбкой-карандаш. Если smart casual, уже можно больше себе позволить. Ну а если ты фрилансер, ты можешь ходить практически в чем хочешь (с учетом остальных факторов).

Твоя одежда должна быть уместной и комфортной. Если у тебя активный образ жизни, не стоит целыми днями носиться на каблуках в узком платье. Выбери ту одежду, в которой ты будешь чувствовать себя свободно. Именно поэтому многие модели в обычной жизни ходят в кедах и джинсах — иначе как выдержать бесконечные кастинги и съемки?

Возраст

У каждого возраста есть свои нормы, которые, конечно, очень условны. «Мини можно носить только до 30—35» — теперь посмотрим на 45-летнюю Хайди Клум или ту же 49-летнюю Дженнифер Лопез, которая продолжает носить ультракороткие шорты. Очень многое зависит от физической формы. Если тело позволяет носить короткие платья и топы, почему бы и нет?

Статус

Не так важен возраст, как социальный статус. Вспомним ту же Меган Маркл — герцогиня больше не может себе позволить носить мини, декольте, голые платья и даже открытую обувь. Потому что не положено по статусу. То же касается всех, кто занимает высокий пост в компаниях, школах и банках. Нужно не забывать, что подчиненные могут встретить тебя в любом месте.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл. ФОТО: Reuters/ScanPix

Индивидуальный стиль