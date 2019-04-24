На завтрак: яичный ролл с сыром и ветчиной

Когда яичница и омлет на завтрак уже надоели, можно приготовить оригинальное блюдо из яиц, которое понравится и детям, и взрослым. Речь пойдет об яичном ролле. Как и все роллы, яичный относится к японской кухне, где носит название тамагояки, пишет Ivona.bigmir.net . Изюминка классического яичного ролла - в соусе, которым его поливают, на основе рыбно-водорослевого бульона даши, соевого соуса, меда, рисового или бальзамического уксуса.

В Европе практикуют приготовление яичных роллов с начинками, без использования классических японских ингредиентов. Именно такой рецепт яичного ролла мы и предлагаем сегодня. В качестве начинки выступит ветчина и сыр, пикантности добавит зеленый лук. Яичный ролл готовится очень быстро, получается сочным и аппетитным на вид: в середине он будет желтым, а сверху белый. Такое блюдо вполне подойдет для перекуса, если положить в начинку куриное филе и нежирный сыр, например, адыгейский.