Ср, 24.04.2019

На завтрак: яичный ролл с сыром и ветчиной

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Яичный ролл с сыром и ветчиной.

ФОТО: Helma Spona / PantherMedia / Helma Spona

Вкусный завтрак залог хорошего и продуктивного дня.

Когда яичница и омлет на завтрак уже надоели, можно приготовить оригинальное блюдо из яиц, которое понравится и детям, и взрослым. Речь пойдет об яичном ролле. Как и все роллы, яичный относится к японской кухне, где носит название тамагояки, пишет Ivona.bigmir.net. Изюминка классического яичного ролла - в соусе, которым его поливают, на основе рыбно-водорослевого бульона даши, соевого соуса, меда, рисового или бальзамического уксуса.

В Европе практикуют приготовление яичных роллов с начинками, без использования классических японских ингредиентов. Именно такой рецепт яичного ролла мы и предлагаем сегодня. В качестве начинки выступит ветчина и сыр, пикантности добавит зеленый лук. Яичный ролл готовится очень быстро, получается сочным и аппетитным на вид: в середине он будет желтым, а сверху белый. Такое блюдо вполне подойдет для перекуса, если положить в начинку куриное филе и нежирный сыр, например, адыгейский. 

Ингредиенты:

  • Яйца 4 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Молоко 2 ч. л
  • Ветчина, зеленый лук, твердый сыр, растительное масло по вкусу

Приготовление:

  1. Отделить белки от желтков в две емкости.
  2. Приправить солью, перцем.
  3. Нарезать мелко ветчину и сыр, порубить перья зеленого лука.
  4. Влить по чайной ложке молока в белки и желтки.
  5. Разделить нарезанный сыр, ветчину и лук пополам, смешать по-отдельности с желтками и белками. Перемешать.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  7. Вылить блин из желтков, как только слегка схватится – свернуть, оставляя небольшой язычок.
  8. Долить желтки, также свернуть. Доливать по такой же схеме белки, сворачивать роллом.
  9. Нарезать готовый ролл порционно на шайбочки.

Приятного аппетита! 

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