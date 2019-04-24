ТОП-6 худших бывших по знаку Зодиака

6-е место: Лев

Сложнее всего Льву дается поверить, что кто-то способен пренебречь его восхитительностью и не биться в экстазе от одного только его взгляда. Он будет в недоумении и рассержен, и после расставания, скорее всего, будет отзываться о вас не очень уважительно и лестно. Ну как можно считать очень умной женщину, добровольно отказавшуюся ото Льва? Но в своих сокровенных воспоминаниях они все равно, раз за разом, возвращаются к тем, кто сумел им сказать твердое «нет». Возможно, вас даже упомянут в своих мемуарах, или же назовут вашим именем паука-птицееда в аквариуме.

5-ое место: Близнецы

После расставания они просто исчезают из вашей жизни. Пуф! и как не бывало. Да, с одной стороны это весьма удобно, если во время последней беседы вам удалось объясниться по-человечески, решить вопросы об общем имуществе (если таковое имеется) и т.д. Ушел Близнец, ну да и ладно! Но как только прощальные слова будут произнесены, он растворится в толпе и больше ни позвонить, ни поговорить, ни встретиться вы с ним никогда не сможете. Было бы очень удобно, если бы в комплект к возлюбленному Близнецу прилагался инструмент, стирающий память, чтобы после расставания, исчезал не только он, а и воспоминания о нем.

4-ое место: Весы

Бывший-бумеранг. Абсолютно не важно, кто стал инициатором разрыва, будьте готовы к тому, что Весы будут продолжать мелькать на горизонте вашей жизни с завидной регулярностью. Они будут возвращаться и предлагать все сначала, демонстративно приводить в общую компанию новую красавицу-пассию, писать вам анонимные сообщения и томно дышать в трубку. Причем если вы спросите у Весов, зачем они это делают, внятного ответа вы не получите. Просто сегодня планеты так встали, и вас снова любят, а завтра, возможно, уже передумают. Такие качели порядком надоедают и если не научиться относиться к этому с юмором, можно просто сойти с ума от непостоянства мужчины-Весов.

3-е место: Скорпион

В статусе бывших, Скорпионов вообще не в чем упрекнуть. Они умеют поставить точку и жить дальше. Но чем же они заслужили место в тройке лидеров? Все очень просто: за время отношений Скорпион так глубоко “вгрызается“ в душу и тело партнера, что расставание с ними всегда становится ужасно болезненным. Порой начинает казаться, что наступил конец всего, и вы больше не полюбите снова, а если и встретите подходящего человека, то он никогда не сравнится с вожделенным Скорпионом. Причем сам Скорпион имеет настолько крепкий панцирь, что расставание он не воспринимает как трагедию мирового масштаба, а, пожав плечами, уходит к очередной красотке.

2-ое место: Рак

Расстаться с Раком - это сюжет из фильма “Миссия Невыполнима“. Потому что Рак, как правило, просто не понимает слова “нет“. Он пропускает его мимо ушей и продолжает вести себя, как ни в чем не бывало. По-хорошему не получится, да и грубо отшить не выйдет. Он, конечно, оскорбится, так, для галочки, но через время снова, как штык, будет стоять на вашем пороге с букетом цветов и любимым тортиком. Рак готов долгое время брать вас измором, пока вы не смените свой гнев на милость, и если у вас не хватит стойкости духа, вы уже никогда не прогоните его.

1-ое место: Рыбы