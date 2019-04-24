«Ночной дожор»: восемь продуктов, которые можно есть на ночь

1. Грибы

Грибы - диетический продукт, особенно, если правильно их приготовить. Зачастую употребление грибов сопровождается тяжестью в желудке, так как этот продукт зачастую обжаривается в огромном количестве масла или маринуется в большом количестве уксуса или лимонной кислоты. Чтобы грибы стали настоящим лакомством, способным утолить ночной голод, их всего лишь нужно отварить с добавлением соли и любимых специй. На вкус будут не хуже маринованных, а ваша фигура скажет вам только спасибо.

2. Овощная икра

Этот деликатес очень вкусный и сытный, а если готовить дома, то еще и не вредный для желудка. Икру можно готовить из кабачков, баклажанов и даже грибов. Конечно, если закусывать икру хлебушком, будет вкуснее и сытнее, но ваша талия не скажет вам спасибо. Ешьте в чистом виде или с диетическими хлебцами.

3. Малина

Несмотря на то, что эта ягода очень сладкая, калорий в ней гораздо меньше, чем полезных витаминов и микроэлементов. Также малина нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

4. Треска

Так называемая белая рыба относится к разряду диетических продуктов. Полезные жиры, содержащиеся в треске, не только не прибавят вам лишних килограммов, а и укрепят иммунитет.

5. Кукуруза

Кукуруза выводит холестерин из организма, очищает кишечник от шлаков, а также препятствует накоплению жировых отложений. Выбирайте вареную кукурузу, в ней сохраняется больше полезных веществ, чем в консервированной.

6. Абрикосы

Захотелось сладенького? Не нужно тянутся за шоколадом или голодными глазами гипнотизировать мороженое в холодильнике! Съешьте несколько абрикос: в 100 граммах этого фрукта содержится всего 42 килокалории.

7. Киви

Этот экзотический фрукт помогает расщеплять и сжигать жир, а также облегчает тяжесть в желудке. К тому же киви помогает восстановить водно-солевой баланс в организме. А еще он очень вкусный!

8. Свекла