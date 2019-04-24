Ср, 24.04.2019
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  • Мужской микроблейдинг бровей. Почему всё больше представителей сильного пола решаются на эту процедуру

Мужской микроблейдинг бровей. Почему всё больше представителей сильного пола решаются на эту процедуру

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Мужской микроблейдинг бровей.

ФОТО: Instagram

Привлекательность лицу, завершенность и эффектность выражению эмоций придают брови. И чем они четче, выразительнее, тем больше человек обращает на себя внимание, пишет Fabiosa.ru.

Но не всем повезло с красивыми бровями, поэтому индустрия красота придумала технологию микроблейдинга, чтобы помочь мужчинам и женщинам придать лицу ухоженность. К слову сказать, мужской микроблейдинг все больше набирает обороты.  

Микроблейдинг представляет собой микропигментирование, то есть нанесение вручную красящего пигмента с использованием тончайших игл, повторяя естественное направление роста волосков.

В результате брови выглядят почти как натуральные. Сама процедура менее болезненная, нежели традиционный татуаж, и имеет более короткий реабилитационный период.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мужчины все чаще обращаются за такой услугой, потому что брови желаемой формы и цвета придают глазам большую выразительность, привлекают внимание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также мужчины обращаются к мастерам бровей, поскольку такие услуги помогают скрыть косметические недостатки, шрамы или решить проблему с выпадением волос, придав им насыщенность и густоту. Есть мужчины, которые просто недовольные формой или шириной своих бровей.

Имейте в виду, что есть ряд противопоказаний, которые надо учитывать, если появилось желание сделать микроблейдинг бровей. О них надо обязательно поговорить с мастером, который выполняет такую услугу.

А как вы относитесь в целом к уходу за бровями и желанию мужчин делать себе микроблейдинг? 

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