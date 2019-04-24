«Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35». Как полюбить себя?

Комплексы и неуверенность в себе есть практически у каждого человека. Некоторым удается справляться с ними или, по-крайней мере, контролировать. Другие же страдают всю жизнь, пишет Fabiosa.ru. Если вы относитесь к тем, кто поддается хандре из-за закомлексованности, то мы подготовили для вас несколько полезных советов.