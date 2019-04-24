«Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35». Как полюбить себя?

Комплексы и неуверенность в себе есть практически у каждого человека. Некоторым удается справляться с ними или, по-крайней мере, контролировать. Другие же страдают всю жизнь, пишет Fabiosa.ru. Если вы относитесь к тем, кто поддается хандре из-за закомлексованности, то мы подготовили для вас несколько полезных советов.
Комплексы из-за внешности и возраста
Соцсети навязывают нам, что современная женщина должна выглядеть идеально и быть "вне возраста". Но в реальности это мало кому удается, поэтому у обычных дам зарождаются комплексы.
Одна женщина на форуме решила попросить совета у других.
«Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35. Вещи радость не приносят. Денег жалко. Есть еще такие? Как себя полюбить? »
Посетительницы форума дали дельные советы:
Пишущаяся:
«Заставлять себя. Я в какой-то момент ощутила, что если я ничего не хочу - я как неживая.»
Фекла Персиковна:
«Старая в 35? Вы чего? Мне почти 34, и я чувствую себя ещё девочкой, все только начинается. Берите себя в руки, перестаньте гнобить себя!»
Жабры жабы:
«Мне сорокет и я толстовата. Занимаюсь спортом и себя обожаю, завтра на шопинг. Тратьте деньги на то, что приносит вам радость - вот секрет любви к себе.»
Как полюбить себя
Кроме того, что можно тратить деньги на себя и заставлять себя хотеть, есть еще масса способов полюбить себя.
- Наполняйте себя позитивной энергетикой.
- Находите время только на себя.
- Не сравнивайте себя с другими.
- Делайте то, что приносит вам удовольствие.
- Занимайтесь медитацией.
- Балуйте себя.
- Не накручивайте себя.
Любите себя сейчас, а не в будущем. Если у вас есть подруги, поделитесь этой статьей с ними. Позаботьтесь о них!