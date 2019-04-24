Ср, 24.04.2019
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  • «Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35». Как полюбить себя?

«Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35». Как полюбить себя?

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Женщина.

ФОТО: Diego Cervo/PhanterMedia/Scanpix

Комплексы и неуверенность в себе есть практически у каждого человека. Некоторым удается справляться с ними или, по-крайней мере, контролировать. Другие же страдают всю жизнь, пишет Fabiosa.ru. Если вы относитесь к тем, кто поддается хандре из-за закомлексованности, то мы подготовили для вас несколько полезных советов.

Комплексы из-за внешности и возраста

Соцсети навязывают нам, что современная женщина должна выглядеть идеально и быть "вне возраста". Но в реальности это мало кому удается, поэтому у обычных дам зарождаются комплексы.

Одна женщина на форуме решила попросить совета у других.

«Весна. А я не хочу ни сумочек, ни туфелек, я толстая и старая, мне 35. Вещи радость не приносят. Денег жалко. Есть еще такие? Как себя полюбить? »

Посетительницы форума дали дельные советы:

Пишущаяся:

«Заставлять себя. Я в какой-то момент ощутила, что если я ничего не хочу - я как неживая.»

Фекла Персиковна:

«Старая в 35? Вы чего? Мне почти 34, и я чувствую себя ещё девочкой, все только начинается. Берите себя в руки, перестаньте гнобить себя!»

Жабры жабы:

«Мне сорокет и я толстовата. Занимаюсь спортом и себя обожаю, завтра на шопинг. Тратьте деньги на то, что приносит вам радость - вот секрет любви к себе.»

Как полюбить себя

Кроме того, что можно тратить деньги на себя и заставлять себя хотеть, есть еще масса способов полюбить себя.

  1.  Наполняйте себя позитивной энергетикой.
  2.  Находите время только на себя.
  3.  Не сравнивайте себя с другими.
  4.  Делайте то, что приносит вам удовольствие.
  5.  Занимайтесь медитацией.
  6.  Балуйте себя.
  7. Не накручивайте себя.

Любите себя сейчас, а не в будущем. Если у вас есть подруги, поделитесь этой статьей с ними. Позаботьтесь о них!

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