Образ на миллион: как выглядеть стильно и дорого

1. Возьмите себе за правило ухаживать за собой, за своей кожей, волосами и руками. Хотя бы раз в неделю уделяйте себе хоть чуточку больше внимания, сделайте масочки для волос, рук, лица или сходите в салон раз в месяц за комплексом услуг. Выглядеть дорого с неокрашенными корнями волос точно не получится.

2. Ваш козырь - это опрятность. Скажите НЕТ растянутым коленкам и локтям, а также вещам, которые покрыты катышками.

3. Научитесь срезать все внутренние бирки на одежде, нижнем белье, купальниках. Что касается верхней одежде, срезайте боковые бирки.

4. Немаловажную роль в образе играет цвет:

Белый в одежде всегда выделяет богатого человека, который может себе позволить надеть вещи на один раз. Помните, что белое должно быть белым. Совет - лучше каждый год покупать себе новую недорогую белую футболку, чем купить одну белую дорогую на 5 лет.

Помните о пастельных оттенках, которые прекрасно сочетаются друг с другом, идут почти всем и выглядят не только стильно, но и свежо.

Черный цвет смотрится красиво и дорого в качественных тканях и в лаконичных фасонах. А вот черные вещи, которые мнутся, выгорают, скатываются, наоборот, дешевят образ.

5. Обувь. Модели темных оттенков (для осенне-зимнего сезона) и пудровых (для весенне-летнего) всегда смотрятся дороже, чем аналогичные яркие.

Ухаживайте за своей обувью: существуют всевозможные спреи и воски, которые помогут вам значительно дольше сохранять первоначальный внешний вид.

6. Не стоит перегружать образ трендами. Лучше базовые вещи плюс один тренд.

7. Купите себе одни стильные, качественные очки и носите их аккуратно.

8. Очень важно покупать одежду по размеру. Сидящий по фигуре костюм – одна из примет дорогого образа.

9. Обратите внимание на немнущиеся ткани. Если посмотреть на “дорогие“ образы, можно заметить, что все они без этих некрасивых заломов на местах сгибов.

10. Сумка жесткой формы всегда смотрится красивее, чем бесформенная и мягкая.

11. Богато смотрятся изделия геометрических форм с минимумом мелких деталей. В любом случае приветствуется классика: кольцо с бриллиантом, нитка жемчуга, маленькие круглые серьги, часы на тонком ремешке.

Золотая фурнитура всегда выглядит дороже серебряной. Но это не значит,что только золото и только, есть некоторые вещи на которых серебряные детали выглядят лучше.