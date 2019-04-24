«Восковое чудище»: Анжелику Варум возмутила ретушь ее фотографий

«Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий при печати получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции. Что это за тренд — живых людей превращать в «мертвых»? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя ее под каток безжалостного фотошопа. И все это в погоне за каким-то эфемерным стандартом».