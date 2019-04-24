«Восковое чудище»: Анжелику Варум возмутила ретушь ее фотографий

49-летняя Анжелика Варум стала героиней нового выпуска журнала «Караван историй» и украсила его обложку. После того как издание увидело свет, певица выразила недовольство тем, что ее фото было чрезмерно, по ее мнению, отредактировано, пишет Lady.mail.ru.
В инстаграме артистка показала, как фото для обложки выглядело изначально, признавшись, что расстроена и возмущена тем, как ее лишили индивидуальности:
«Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий при печати получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции. Что это за тренд — живых людей превращать в «мертвых»? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя ее под каток безжалостного фотошопа. И все это в погоне за каким-то эфемерным стандартом».
«Приношу извинения творческой группе журнала за свою несдержанность. Знаю, все старались. Спасибо! Но не высказаться на эту тему — значит поддержать тенденцию обезличивания», — добавила Варум.