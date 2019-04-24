«Свобода от воспитания»: известный педагог из Санкт-Петербурга проведет лекцию для родителей Эстонии

Воспитание ребенка очень важный и ответственный момент. Что правильно и что неправильно? Кого слушать? Свой внутренний голос? Бабушку? Психолога? Умную книжку? Почему очень часто родители сами загоняют себя в рамки и оказываются заложниками ситуации?
Главный специалист по популяризации гуманистического подхода в современной педагогике, доктор педагогических наук, писатель, а также директор Института неформального образования INO - Дима Зицер читает одну из самых популярных своих лекций «Свобода от воспитания».
Уже 19 мая в Hotel Europa, по адресу Paadi 5, Дима Зицер объяснит вам, как найти общий язык с вашим ребенком, если вы что-то упустили и ваше общение не складывается. Вы узнаете как научиться слышать своего ребенка и уберечь себя от невроза. А также, к чему приводит сравнение ребенка с другими детьми и игры родителей в «кто быстрее».
Каждый раз она звучит совершенно по-разному, но главный посыл лекции-консультации один и тот же: пора освободиться от пресловутого «воспитания» и начать, наконец, диалог со своим ребёнком.
Билеты можно приобрести здесь: https://ticketbest.ee/event/27949