«Свобода от воспитания»: известный педагог из Санкт-Петербурга проведет лекцию для родителей Эстонии

Уже 19 мая в Hotel Europa, по адресу Paadi 5, Дима Зицер объяснит вам, как найти общий язык с вашим ребенком, если вы что-то упустили и ваше общение не складывается. Вы узнаете как научиться слышать своего ребенка и уберечь себя от невроза. А также, к чему приводит сравнение ребенка с другими детьми и игры родителей в «кто быстрее».