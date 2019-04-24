Как привести себя в форму к лету: семь рекомендаций

«Скоро лето! Нужно срочно похудеть!», — такая весенняя паника вредна. Во-первых, в стрессе организм может накапливать лишний вес. А во-вторых, жесткие диеты и изнуряющие тренировки, которые не соответствуют твоему уровню подготовки, будут подрывать здоровье и мешать организму сжигать лишние калории, пишет Lady.tochka.net. Что нужно и что не нужно делать весной, чтобы летом выглядеть отлично?
1. Отказаться от экспресс-методов
Экспресс-методы не работают и привести себя в форму быстро и безопасно — нельзя. Таблетки, экстремальные марафоны по похудению, жесткие диеты — это просто кредит, который ты берешь у своего тела. Когда диета закончится, тебе придется долг отдавать. Особенно после зимы, которую организм проводит в недостатке свежих овощей и фруктов, истощать его жесткой диетой или изнурять многочасовой тренировкой попросту вредно для здоровья.
2. Не привязываться к весам
Психологическая привязка к постоянному взвешиванию тоже может навредить, поскольку часто не показывает: теряешь ты жировую ткань или мышечную. Жировая ткань уходит медленно. А от изнурительных тренировок люди часто худеют, потому что уходит вода и мышцы, а не лишний жир. Весы показывают, что килограммы уходят, хотя в это время процент жировой ткани в теле становится больше. Чтобы действительно отслеживать прогресс, стоит ориентироваться на состав тела, а не только на килограммы.
3. Следить за питанием
Изменения в питании — один из главных компонентов похудения. В день достаточно трех приемов пищи, но они должны быть продуманы так, чтобы ты не переедала и не ходила голодной.
Стоит отказаться от:
- Промышленных продуктов с консервантами
- Сахара и продуктов с сахаром
- Алкоголя
- Фастфуда
- Хлебобулочных изделий
Должны быть в ежедневном рационе:
- Овощи и зелень
- Фрукты и ягоды
- Источники белка (рыба, бобовые, семечки, орехи, нежирное мясо)
- Хорошие источники жиров (оливковое масло, авокадо, орехи)
- Источники сложных углеводов (цельнозерновые крупы)
4. Регулярно тренироваться
Помогут похудеть только те тренировки, к которым твое тело будет адаптироваться. Если нагрузка будет слишком высокой, это будет истощать организм. Если же будет нерегулярной и недостаточной, это не принесет результата.
Важно двигаться каждый день: больше ходить пешком и выбирать активные виды отдыха. Тогда для поддержания формы 3-4 тренировок в фитнес-студии будет достаточно.
Должно быть в фитнес-программе:
- Фитнес-тестирование, где тренер измерит показатели твоего тела, изучит, как ты двигаешься, и сможет подобрать те упражнения и тот уровень нагрузки, которые дадут результат тебе.
- Силовые тренировки — с собственным весом или с отягощениями. Они будут способствовать укреплению мышечной ткани и сжиганию жировой.
- Интервальные тренировки — достаточно коротких тренировок, чтобы сжигать лишний жир, развивать выносливость, поддерживать работу эндокринной системы.
- Кардиотренировки — помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить состояние здоровья.
- Восстановительные тренировки — помогут развить гибкость, баланс, укрепят мышечный корсет и послужат профилактикой травм на более интенсивных занятиях.
5. Достаточно спать
Сон важен для эффективного похудения не меньше, чем питание и тренировки. Во сне происходит выработка гормона, который способствует сжиганию жира. К тому же сон — важный компонент восстановления после тренировок.
Компоненты качественного сна:
- Спать не меньше 7 часов
- Ложиться спать до 23:00
- Избегать «синего света» за 2 часа до сна
- Спать в темной прохладной комнате. Оптимальная температура — 19°C.
6. Управлять уровнем стресса
В состоянии повышенного стресса организм удерживает жир, что не способствует похудению.
Снижать уровень стресса помогают:
- Медитация
- Массаж
- Йога и другие восстановительные занятия
- Сауна, флоатинг
7. Действовать комплексно
К вопросу похудения важно подходить комплексно. Учитывать все компоненты: питание, режим тренировок, режим сна и уровень стресса. Если какого-то компонента недостает, это может тормозить результаты, несмотря на то, что в остальном ты все будешь делать правильно. Например, если ты регулярно тренируешься и правильно питаешься, но постоянно недосыпаешь и много нервничаешь, результатов может не быть или они будут не такими заметными, как в случае, когда весь режим выстроен правильно.
Важно действовать регулярно и пошагово, тогда ты действительно сможешь привести себя в форму, независимо от сезона. А срочное весеннее похудение экспресс-методами только загоняет организм в круг мучений: когда ты то сбрасываешь вес, то набираешь его снова.