Как привести себя в форму к лету: семь рекомендаций

1. Отказаться от экспресс-методов

Экспресс-методы не работают и привести себя в форму быстро и безопасно — нельзя. Таблетки, экстремальные марафоны по похудению, жесткие диеты — это просто кредит, который ты берешь у своего тела. Когда диета закончится, тебе придется долг отдавать. Особенно после зимы, которую организм проводит в недостатке свежих овощей и фруктов, истощать его жесткой диетой или изнурять многочасовой тренировкой попросту вредно для здоровья.

2. Не привязываться к весам

Психологическая привязка к постоянному взвешиванию тоже может навредить, поскольку часто не показывает: теряешь ты жировую ткань или мышечную. Жировая ткань уходит медленно. А от изнурительных тренировок люди часто худеют, потому что уходит вода и мышцы, а не лишний жир. Весы показывают, что килограммы уходят, хотя в это время процент жировой ткани в теле становится больше. Чтобы действительно отслеживать прогресс, стоит ориентироваться на состав тела, а не только на килограммы.

3. Следить за питанием

Изменения в питании — один из главных компонентов похудения. В день достаточно трех приемов пищи, но они должны быть продуманы так, чтобы ты не переедала и не ходила голодной.

Стоит отказаться от:

Промышленных продуктов с консервантами

Сахара и продуктов с сахаром

Алкоголя

Фастфуда

Хлебобулочных изделий

Должны быть в ежедневном рационе:

Овощи и зелень

Фрукты и ягоды

Источники белка (рыба, бобовые, семечки, орехи, нежирное мясо)

Хорошие источники жиров (оливковое масло, авокадо, орехи)

Источники сложных углеводов (цельнозерновые крупы)

4. Регулярно тренироваться

Помогут похудеть только те тренировки, к которым твое тело будет адаптироваться. Если нагрузка будет слишком высокой, это будет истощать организм. Если же будет нерегулярной и недостаточной, это не принесет результата.

Важно двигаться каждый день: больше ходить пешком и выбирать активные виды отдыха. Тогда для поддержания формы 3-4 тренировок в фитнес-студии будет достаточно.

Должно быть в фитнес-программе:

Фитнес-тестирование, где тренер измерит показатели твоего тела, изучит, как ты двигаешься, и сможет подобрать те упражнения и тот уровень нагрузки, которые дадут результат тебе.

Силовые тренировки — с собственным весом или с отягощениями. Они будут способствовать укреплению мышечной ткани и сжиганию жировой.

Интервальные тренировки — достаточно коротких тренировок, чтобы сжигать лишний жир, развивать выносливость, поддерживать работу эндокринной системы.

Кардиотренировки — помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить состояние здоровья.

Восстановительные тренировки — помогут развить гибкость, баланс, укрепят мышечный корсет и послужат профилактикой травм на более интенсивных занятиях.

5. Достаточно спать

Сон важен для эффективного похудения не меньше, чем питание и тренировки. Во сне происходит выработка гормона, который способствует сжиганию жира. К тому же сон — важный компонент восстановления после тренировок.

Компоненты качественного сна:

Спать не меньше 7 часов

Ложиться спать до 23:00

Избегать «синего света» за 2 часа до сна

Спать в темной прохладной комнате. Оптимальная температура — 19°C.

6. Управлять уровнем стресса

В состоянии повышенного стресса организм удерживает жир, что не способствует похудению.

Снижать уровень стресса помогают:

Медитация

Массаж

Йога и другие восстановительные занятия

Сауна, флоатинг

7. Действовать комплексно

К вопросу похудения важно подходить комплексно. Учитывать все компоненты: питание, режим тренировок, режим сна и уровень стресса. Если какого-то компонента недостает, это может тормозить результаты, несмотря на то, что в остальном ты все будешь делать правильно. Например, если ты регулярно тренируешься и правильно питаешься, но постоянно недосыпаешь и много нервничаешь, результатов может не быть или они будут не такими заметными, как в случае, когда весь режим выстроен правильно.