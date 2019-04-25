Уроки соблазнения: как флиртуют разные знаки Зодиака

Овен

Для Овнов не существует слова «нет» и они привыкли добиваться всего, идя напролом. В вопросах флирта из-за своего напористости они часто кажутся неловкими и неуклюжими, что не может не вызывать умиления. Но нельзя над ними подсмеиваться, даже по-доброму, они воспримут это как личное оскорбление и замкнутся в себе.

Телец

Тельцы люди сдержанные и ко всему привыкли подходить обстоятельно. К объекту романтического интереса они в первую очередь испытывают уважение, поэтому в общении с ним не допускают дурашливости и небрежности. С первого взгляда и не поймешь, то ли Телец флиртует, то ли ведет светскую беседу. Но как только он почувствует отдачу, включается его животный магнетизм и обаяние, перед которым никто не устоит.

Близнецы

Флирт для Близнецов - родная стихия. Для них это увлекательно развлечение, которое, впрочем, редко имеет большое значение как для нынешних, так и для будущих отношений. Они проявляют знаки внимания всем, кого находят хоть сколько-то симпатичными, редко подразумевая под этим нечто более, чем милую беседу или кокетливые ужимки. Партнерам Близнецов нужно привыкнуть к мысли, что рядом с ними всегда будет кружиться стайка влюбленных поклонников, но для Близнеца важен лишь один человек - тот, которого выбрал он сам.

Рак

Раки довольно много флиртуют с окружающими и могут влюбить в себя с первого взгляда, обаяния им не занимать, но не вкладывают в это никакого романтического посыла, для них это - игра, часть обязательного социального протокола поведения. А вот когда они окружают свой объект обожания вниманием и заботой, угадывают любые его желания на полуслове и с радостью их выполняют, тогда становится совершенно ясно, в кого же влюблен Рак.

Лев

Они часто флиртуют на автомате, Львы и в этом настоящие короли и часто не замечают, как непроизвольно оказывают знаки внимания окружающим. Просто потому, что им жизненно необходимо всеобщее внимание и обожание. Свои истинные чувства они скрывают и часто флирт рассматривают исключительно как способ потешить свое самолюбие.

Дева

Сталкиваясь с чьими-то знаками внимания, Девы предпочитают играть в неприступных снежных королев. И не потому, что им действительно безразлично, они зачастую чувствуют себя очень неуклюжими в делах амурных и боятся показаться смешными в проявлении своих чувств. Но они быстро сдаются под напором настойчивых ухаживаний и тогда можно увидеть то редкое явление, которое называется флиртом Девы - они стараются во всем угодить партнеру, оказать ему любую помощь и поддержку, словом играют типичных американских домохозяек 60-ых годов. Если у Девы начинается период «гнездования», знайте - она по уши влюблена.

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