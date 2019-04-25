Уроки соблазнения: как флиртуют разные знаки Зодиака

Флирт для некоторых людей - приятный аперитив перед более тесным знакомством и общением с объектом романтического или сексуального интереса, для других - способ потешить свое самолюбие, для третьих - невинная игра. У каждого есть свои способы привлечь к себе внимание понравившегося человека, пишет Ivona. Как же флиртуют люди, в зависимости от их знака Зодиака?
Овен
Для Овнов не существует слова «нет» и они привыкли добиваться всего, идя напролом. В вопросах флирта из-за своего напористости они часто кажутся неловкими и неуклюжими, что не может не вызывать умиления. Но нельзя над ними подсмеиваться, даже по-доброму, они воспримут это как личное оскорбление и замкнутся в себе.
Телец
Тельцы люди сдержанные и ко всему привыкли подходить обстоятельно. К объекту романтического интереса они в первую очередь испытывают уважение, поэтому в общении с ним не допускают дурашливости и небрежности. С первого взгляда и не поймешь, то ли Телец флиртует, то ли ведет светскую беседу. Но как только он почувствует отдачу, включается его животный магнетизм и обаяние, перед которым никто не устоит.
Близнецы
Флирт для Близнецов - родная стихия. Для них это увлекательно развлечение, которое, впрочем, редко имеет большое значение как для нынешних, так и для будущих отношений. Они проявляют знаки внимания всем, кого находят хоть сколько-то симпатичными, редко подразумевая под этим нечто более, чем милую беседу или кокетливые ужимки. Партнерам Близнецов нужно привыкнуть к мысли, что рядом с ними всегда будет кружиться стайка влюбленных поклонников, но для Близнеца важен лишь один человек - тот, которого выбрал он сам.
Рак
Раки довольно много флиртуют с окружающими и могут влюбить в себя с первого взгляда, обаяния им не занимать, но не вкладывают в это никакого романтического посыла, для них это - игра, часть обязательного социального протокола поведения. А вот когда они окружают свой объект обожания вниманием и заботой, угадывают любые его желания на полуслове и с радостью их выполняют, тогда становится совершенно ясно, в кого же влюблен Рак.
Лев
Они часто флиртуют на автомате, Львы и в этом настоящие короли и часто не замечают, как непроизвольно оказывают знаки внимания окружающим. Просто потому, что им жизненно необходимо всеобщее внимание и обожание. Свои истинные чувства они скрывают и часто флирт рассматривают исключительно как способ потешить свое самолюбие.
Дева
Сталкиваясь с чьими-то знаками внимания, Девы предпочитают играть в неприступных снежных королев. И не потому, что им действительно безразлично, они зачастую чувствуют себя очень неуклюжими в делах амурных и боятся показаться смешными в проявлении своих чувств. Но они быстро сдаются под напором настойчивых ухаживаний и тогда можно увидеть то редкое явление, которое называется флиртом Девы - они стараются во всем угодить партнеру, оказать ему любую помощь и поддержку, словом играют типичных американских домохозяек 60-ых годов. Если у Девы начинается период «гнездования», знайте - она по уши влюблена.
Весы
Флирт расценивается Весами как способ если не показать все свои лучшие качества, то хотя бы заинтриговать. Они всегда здраво и объективно оценивают себя, поэтому умеют показать себя в выгодном свете. Заигрывания используют скорее как оружие или щит, защищающий их нежную душу от чужого проникновения. Они одинаково любезны и приветливы со всеми, но по-настоящему открываются лишь немногим.
Скорпион
Любовные отношения для Скорпиона - эта охота, где объект воздыхания - невинная и ни о чем не догадывающаяся жертва. Они не тратят время и силы на ненужный ничего не значащий флирт. Чтобы добиться своего, они предпочитают активные действия по четко спланированному заранее плану. Хотя, даже если нет времени подготовиться, Скорпионам хватает лишь естественного животного магнетизма и убийственного взгляда, чтобы у жертвы подкашивались ноги. Зачем тратить время на пустые слова?
Стрелец
Стрельцы флиртуют горячо и искренне. Они не используют свое обаяние как оружие или средство достичь желаемого на карьерном пути, ради денег или других осязаемых благ. Их внимание, как правило, на одного конкретного человека. Их искрометное чувство юмора - основной инструмент флирта. Но не стоит обольщаться, если Стрелец оказывает знаки внимания. Нужно помнить, что Стрельцы по натуре своей авантюристы и часто достижение цели для них интересней самой цели.
Козерог
Во флирте они - настоящие профаны. В романтических отношениях красивые ухаживания и романтические поступки - не их сильная сторона. На начальных этапах отношений может казаться, что они грубые и неотесанные, но у Козерогов есть один и очень значительный плюс - свою любовь они доказывают настоящими делами, а не громкими словами.
Водолей
Если бы за флирт платили деньги, все Водолеи поголовно были бы миллионерами. Они настоящие короли очарования. Причем получается это у них настолько естественно, что порой начинает казаться, что приятней и внимательней собеседника вам в жизни не найти.
Рыбы
Для Рыб флирт - это приятный аперитив к интимной близости. Они не станут растрачивать свое обаяние на человека, который не привлекает их внимание в физическом плане. Заигрывания, секс и любовь - три взаимосвязанных вещи, они крайне редко бывают чрезмерно любезны с теми, кого видят рядом с собой просто друзьями.