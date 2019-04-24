Топ-5 самых полезных для организма каш

Диетологи регулярно повторяют, что утро стоит начинать с каши. Такой завтрак является залогом здорового образа жизни, а также питает организм необходимым витаминами, пишет Ivona.
Овсяная
Эта каша выводится токсины и жиры из организма. Ее вязкая текстура служит защитой для кишечника от разных повреждений и бактерий.
Овсянка положительное влияет на состояние кожи, укрепляет ногти и волосы, улучшается свертываемость крови, предотвращает появление морщин.
Также овсянка помогает похудеть. Лучше всего эта каша сочетается с молоком, медом, фруктами и сухофруктами.
Рисовая
Стоит выбирать неочищенный рис, в нем сохраняются витамины и вещества. Рис очищает организм и выводит токсины из организма, ускоряет обмен веществ и благоприятно влияет на работу нервной системы.
Пшенная
Это кашу стоит добавиться в рацион детям, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, у кого большие физический нагрузки. Эту кашу можно есть вечером.
Пшенка укрепляет сердечные мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови, выводить из организма токсины, стабилизирует уровень холестерина в крови, стимулирует иммунную систему, улучшает состояние ногтей, волос и кожи.
Гречневая
Эту кашу обязательно следует добавлять в рацион после тяжелых операционных вмешательств на желудочно-кишечном тракте. Также эту каша способствует похудению.
Витамины, содержащиеся в гречке улучшают работу нервной системы, стабилизируют гемоглобин в крови, регулируют работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови, ускоряют процесс обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение, а также сохраняют молодость.
Перловая
В этой каше содержится фитомелатонин, который помогает предотвратить старение. Также перловка помогает чувствовать себя бодрым и ее рекомендует регулярно есть тем, у кого сбит режим сна. Перловка питает клетки мозга и укрепляет сосуды.