Топ-5 самых полезных для организма каш

Овсяная

Эта каша выводится токсины и жиры из организма. Ее вязкая текстура служит защитой для кишечника от разных повреждений и бактерий.

Овсянка положительное влияет на состояние кожи, укрепляет ногти и волосы, улучшается свертываемость крови, предотвращает появление морщин.

Также овсянка помогает похудеть. Лучше всего эта каша сочетается с молоком, медом, фруктами и сухофруктами.

Рисовая

Стоит выбирать неочищенный рис, в нем сохраняются витамины и вещества. Рис очищает организм и выводит токсины из организма, ускоряет обмен веществ и благоприятно влияет на работу нервной системы.

Пшенная

Это кашу стоит добавиться в рацион детям, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, у кого большие физический нагрузки. Эту кашу можно есть вечером.

Пшенка укрепляет сердечные мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови, выводить из организма токсины, стабилизирует уровень холестерина в крови, стимулирует иммунную систему, улучшает состояние ногтей, волос и кожи.

Гречневая

Эту кашу обязательно следует добавлять в рацион после тяжелых операционных вмешательств на желудочно-кишечном тракте. Также эту каша способствует похудению.

Витамины, содержащиеся в гречке улучшают работу нервной системы, стабилизируют гемоглобин в крови, регулируют работу сердечно-сосудистой системы и уровень жиров в крови, ускоряют процесс обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение, а также сохраняют молодость.

Перловая