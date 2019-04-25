Полезные сладости: рецепт ПП конфет из орехов и фиников

Мир находится в эйфории от правильного питания. Социальные сети забиты информацией о том, как правильно питаться, чтобы быть здоровыми и стройными, а фуд-блогеры предлагают массу ПП-рецептов. Отдельное место в ПП-меню занимают сладости, пишет Ivona.
Мы предлагаем приготовить полезные и вкусные ПП-конфеты из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В сухофруктах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому ПП конфеты очень сладкие.
В нашем рецепте ПП-конфет, их готовят из фиников, которые смешивают с грецкими орехами. Вместо фиников можно использовать инжир, либо делать ассорти. Добавление любых орехов сделает конфеты из сухофруктов еще полезнее, ведь они богаты жирами. Мы советуем вложить в конфетку еще и целый миндальный орешек. Обваливают конфеты в какао-порошке, но можно и в кокосовой стружке.
Ингредиенты:
- Грецкие орехи, финики по 150 г
- Миндаль 15 шт
- Какао 6 ст. л
Приготовление:
- Очистить от пленки поджаренные грецкие орехи, измельчить в блендере до состояния муки.
- Положить миндаль в холодную воду на 25 минут, очистить от кожуры.
- Перемолоть в блендере финики до состояния пюре.
- Перемешать орехи и финики в однородную массу, всыпать какао.
- Перемешать, скатать влажными руками шарики.
- Вложить в середину каждого шарика миндальный орешек.
- Обвалять готовые конфеты в какао
- Разложить конфеты на подносе, оставить минимум на час.
Приятного аппетита!