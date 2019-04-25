Чт, 25.04.2019
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Полезные сладости: рецепт ПП конфет из орехов и фиников

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Чашка кофе и конфеты. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Мир находится в эйфории от правильного питания. Социальные сети забиты информацией о том, как правильно питаться, чтобы быть здоровыми и стройными, а фуд-блогеры предлагают массу ПП-рецептов. Отдельное место в ПП-меню занимают сладости, пишет Ivona.

Мы предлагаем приготовить полезные и вкусные ПП-конфеты из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В сухофруктах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому ПП конфеты очень сладкие.

В нашем рецепте ПП-конфет, их готовят из фиников, которые смешивают с грецкими орехами. Вместо фиников можно использовать инжир, либо делать ассорти. Добавление любых орехов сделает конфеты из сухофруктов еще полезнее, ведь они богаты жирами. Мы советуем вложить в конфетку еще и целый миндальный орешек. Обваливают конфеты в какао-порошке, но можно и в кокосовой стружке.

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи, финики по 150 г
  • Миндаль 15 шт
  • Какао 6 ст. л

Приготовление:

  1. Очистить от пленки поджаренные грецкие орехи, измельчить в блендере до состояния муки.
  2. Положить миндаль в холодную воду на 25 минут, очистить от кожуры.
  3. Перемолоть в блендере финики до состояния пюре.
  4. Перемешать орехи и финики в однородную массу,  всыпать какао.
  5. Перемешать, скатать влажными руками шарики.
  6. Вложить в середину каждого шарика миндальный орешек.
  7. Обвалять готовые конфеты в какао 
  8. Разложить конфеты на подносе, оставить минимум на час.

Приятного аппетита!

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