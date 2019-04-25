Полезные сладости: рецепт ПП конфет из орехов и фиников

Мы предлагаем приготовить полезные и вкусные ПП-конфеты из сухофруктов и орехов. Они станут отличной альтернативой классическим сладостям. В сухофруктах масса полезных веществ и витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В сухофруктах много глюкозы и фруктозы, именно поэтому ПП конфеты очень сладкие.

В нашем рецепте ПП-конфет, их готовят из фиников, которые смешивают с грецкими орехами. Вместо фиников можно использовать инжир, либо делать ассорти. Добавление любых орехов сделает конфеты из сухофруктов еще полезнее, ведь они богаты жирами. Мы советуем вложить в конфетку еще и целый миндальный орешек. Обваливают конфеты в какао-порошке, но можно и в кокосовой стружке.