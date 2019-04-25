Экспертом по фитнесу назван самый простой способ сжечь калории

По словам Кейт Пфайфер, сертифицированного профессионального тренера, лучший способ сжигать калории без особых усилий – ходьба. Но ходить придётся много, долго и определённым образом, пишет Joinfo.ua.

Почему ходьба – самый эффективный способ сжигания калорий?

Как показали исследования, если человек проходит 1,6 километра за 15 минут, он сжигает в процессе этого дела 105 калорий. Уже неплохо – даже напрягаться особо не надо.

Но, по словам Кейт Пфайфер, этого явно недостаточно. Вот 8 километров в день или 10000 шагов в день – это совсем другое дело. Так можно добиться сжигания 3500 калорий в неделю, помимо иной нагрузки. А если ходить не просто, а по пересечённой местности, подниматься вверх и использовать гантели или добавочные веса на лодыжках или запястьях, то эффективность жиросжигания можно ещё сильнее увеличить.

Также стоит помнить, что чем больший собственный вес приходится тащить за собой – тем эффективнее сжигаются калории. Именно поэтому сбрасывание большого количества жира начинается не с силовых тренировок, а с ходьбы. Потом уже к ним присоединятся кардио-упражнения, когда при беге нагрузка на колени и лодыжки перестаёт быть запредельной. Либо занятия на велотренажере, поскольку при них нет той ударной нагрузки на суставы.

И только после этого можно приступать к силовым тренировкам. Поскольку мышцы уже кое-как укрепятся, а жир – заметно уйдёт.

Вот только всё это не слишком эффективно без контроля количества употребляемых калорий. Сожжённые 3500 калорий ничего не значат, если вы каждый день столько потребляете и практически ни на что больше не расходуете. Так что дефицит калорий и строгая сбалансированная диета – обязательный компонент каждой программы похудения.

Но стоит помнить, что этот процесс форсировать нежелательно. Слишком быстрый сброс веса вызовет серьёзное ухудшение состояния кожи и метаболизма в целом. Так что процесс могут целенаправленно затягивать, чтобы он был более плавным. Но даже в этой ситуации минимум 10000 шагов каждый день – базовая норма.