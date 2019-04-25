Жена Александра Цекало восхитила Сеть роскошной фигурой в бикини

Четвертая жена 58-летнего Александра Цекало, 28-летняя голливудская актриса и художница Дарина Эрвин, разместила в инстаграме фото в купальнике, взбудоражившее пользователей Сети, пише Lady.mail.ru.
На пляжном снимке из Калифорнии супруга продюсера демонстрирует роскошные формы и подтянутую фигуру.
«Очень красивая, даже слов нет», «Какая красивая девушка. Глаз не отвести», «Шикарная», «Красота неземная какая-то», — восхитились ее подписчики.
Цекало и Эрвин официально зарегистрировали отношения в марте 2019-го. Позже пара отправилась в медовый месяц в Италию. Для Александра брак стал четвертым, для Дарины — первым. Недавно пара впервые вместе вышла в свет.
О своем разводе с третьей супругой, 34-летней Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой, Цекало сообщил в начале января 2019 года. Это случилось на фоне того, что шоумен был замечен в компании молодой пассии. После возникшей шумихи вокруг продюсера он признался, что обручен с Дариной.