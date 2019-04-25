Женщина, скрывавшая фигуру в молодости, стала успешной моделью нижнего белья в 59 лет

«На меня вышли из модельного агентства, подбиравшего манекенщиц для рекламы нового серебряного шампуня, - рассказывает Никола. - Я и не собиралась им перезванивать, но мои дочери-близнецы, которым по 24 года, попросили меня рискнуть. Понятия не имела о том, что меня ожидает, но уже через несколько месяцев летела в сторону Карибского моря на свою первую фотосессию. Со мной тогда снимались четыре гораздо более молодые модели, и когда я появилась в бикини, то произвела неизгладимое впечатление на них. Сама тогда не понимала, кто захочет смотреть на моё тело. Но через годы моё сознание полностью изменилось, и я понимаю, что могу подать пример многим своим ровесницам».