Женщина, скрывавшая фигуру в молодости, стала успешной моделью нижнего белья в 59 лет

Мать двоих детей произвела фурор в модельной индустрии. Она доказала, что даже здесь возраст - это всего лишь цифры. Женщина, которая стеснялась носить бикини, когда ей было 30 лет, в 59-летнем возрасте снимается полуодетая и гордится своим великолепным телом, пишет Medikforum.ru.
Жительница английского Ноттингема Никола Гриффин начала свою модельную карьеру в возрасте, который считается «глубоко пенсионным» у большинства манекенщиц. Более того, в 59 лет она успешно рекламирует нижнее белье, хотя подавляющее большинство ее ровесниц стесняется раздеться на пляже. Шесть лет назад Никола подписала свой первый профессиональный модельный контракт, и с тех пор летает по миру, принимая участие в фотосессиях для глянцевых журналов и брендов нижнего белья.
«На меня вышли из модельного агентства, подбиравшего манекенщиц для рекламы нового серебряного шампуня, - рассказывает Никола. - Я и не собиралась им перезванивать, но мои дочери-близнецы, которым по 24 года, попросили меня рискнуть. Понятия не имела о том, что меня ожидает, но уже через несколько месяцев летела в сторону Карибского моря на свою первую фотосессию. Со мной тогда снимались четыре гораздо более молодые модели, и когда я появилась в бикини, то произвела неизгладимое впечатление на них. Сама тогда не понимала, кто захочет смотреть на моё тело. Но через годы моё сознание полностью изменилось, и я понимаю, что могу подать пример многим своим ровесницам».
Николе потребовалось много времени для того, чтобы выработать полную уверенность в себе перед объективами фотокамер. Модельная карьера помогла ей преодолеть разного рода комплексы, которые она имела в отношении собственного тела. Женщина не планирует заканчивать работу до тех пор, пока она активно получает всё новые и новые предложения. Тем более, что производители нижнего белья устремили-таки свой взгляд в сторону женщин среднего и старшего возраста, которые ранее традиционно игнорировались.