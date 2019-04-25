Три главных качества человека, которые говорят о его высоком интеллекте

Высокий интеллект - то, что человек определенно может развивать. Для этого ему нужно держать в тонусе свой мозг: много читать, смотреть умные фильмы, пытаться все это анализировать, заниматься разными хобби, пробовать что-то новое, пишет Fabiosa.ru.
Чем больше задач мы даем своему мозгу, тем активнее он развивается. Да, вы можете не очень хорошо разбираться в физике или математике, но при этом оставаться человеком с высоким уровнем интеллекта. Что же об этом говорит?
Признаки высоко интеллекта
- Легко адаптируетесь в новых ситуациях (в городах, странах).
- Испытываете интерес ко всему новому.
- Нуждаетесь в том, чтобы иногда оказываться наедине с самим собой.
- Не склонны к импульсивным решениям.
- Обладаете эмпатией.
- Размышляете о высоком.
- Умеете строить взаимосвязи.
- Обладаете хорошим чувством юмора.
- Умеете входить в состояние потока (не отвлекаться, выполняя свою задачу).
- Склонны к визуализации и фантазиям.
- Склонны к адекватной самокритике.
3 главных качества человека с высоким уровнем интеллекта
- Любознательность
Когда человек постоянно испытывает интерес ко всему новому, стремится больше читать, смотреть, видеть, то это приводит его к беспрерывному процессу самообучения, а это, в свою очередь, и является лучшей тренировкой для мозга и развития интеллектуальных способностей. Без новой информации мозгу становится скучно.
- Хорошее чувство юмора
Удивлены здесь видеть этот пункт? А он оказался очень важным! Хорошее чувство юмора - то, которое умеет быть адаптивным. То есть человек может развеселить абсолютно разных людей: от молчаливых снобов до игривых шутников. Это означает, что мозг такого человека очень быстро считывает собеседника, фильтрует то, что может показаться ему уместным и веселым, а потом выдает шутку. Хорошая работа!
- Склонность к фантазиям
Еще один неожиданный пункт. У таких людей хорошо развито логическое мышление и эмпатия, ведь фантазии не ограничиваются детской мечтательностью: это и умение поставить себя на место другого человека, и продумать событие наперед, готовя себя ко всем возможным исходам ситуации. Склонность к подобного рода фантазиям - очень рациональная вещь.
Как видите, высокий интеллект определяется далеко не только путем решения задач и уравнений. Если вы обнаружили в себе качества, о которых мы рассказали, не переставайте их развивать!