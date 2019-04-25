Три главных качества человека, которые говорят о его высоком интеллекте

Чем больше задач мы даем своему мозгу, тем активнее он развивается. Да, вы можете не очень хорошо разбираться в физике или математике, но при этом оставаться человеком с высоким уровнем интеллекта. Что же об этом говорит?

Признаки высоко интеллекта

Легко адаптируетесь в новых ситуациях (в городах, странах). Испытываете интерес ко всему новому. Нуждаетесь в том, чтобы иногда оказываться наедине с самим собой. Не склонны к импульсивным решениям. Обладаете эмпатией. Размышляете о высоком. Умеете строить взаимосвязи. Обладаете хорошим чувством юмора. Умеете входить в состояние потока (не отвлекаться, выполняя свою задачу). Склонны к визуализации и фантазиям. Склонны к адекватной самокритике.

3 главных качества человека с высоким уровнем интеллекта

Любознательность

Когда человек постоянно испытывает интерес ко всему новому, стремится больше читать, смотреть, видеть, то это приводит его к беспрерывному процессу самообучения, а это, в свою очередь, и является лучшей тренировкой для мозга и развития интеллектуальных способностей. Без новой информации мозгу становится скучно.

Хорошее чувство юмора

Удивлены здесь видеть этот пункт? А он оказался очень важным! Хорошее чувство юмора - то, которое умеет быть адаптивным. То есть человек может развеселить абсолютно разных людей: от молчаливых снобов до игривых шутников. Это означает, что мозг такого человека очень быстро считывает собеседника, фильтрует то, что может показаться ему уместным и веселым, а потом выдает шутку. Хорошая работа!

Склонность к фантазиям

Еще один неожиданный пункт. У таких людей хорошо развито логическое мышление и эмпатия, ведь фантазии не ограничиваются детской мечтательностью: это и умение поставить себя на место другого человека, и продумать событие наперед, готовя себя ко всем возможным исходам ситуации. Склонность к подобного рода фантазиям - очень рациональная вещь.