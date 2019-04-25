Экс-участница «ВИА Гры» взбудоражила Сеть голым фото

«Конечно многим может не понравится такое откровенное фото. Мужчины вообще часто ревнивы и принципиальны в таком вопросе, когда дело касается их любимой девушки. Но я отношусь к этому, как к искусству.⠀ Красиво и не пошло показать своё тело не так- то легко, как кажется. И женщина должна ухаживать за собой, и фотограф должен уметь делать правильные кадры. А между тем, тело - наш лучший друг, прислушиваемся к нему», - подписала пикантный снимок Татьяна Котова.