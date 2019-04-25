Экс-участница «ВИА Гры» взбудоражила Сеть голым фото

Бывшая участница группы «ВИА Гры», певица Татьяна Котова поделилась с поклонниками пикантным снимком, пишет Ivona.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала совсем голой. На свежем кадре девушка позирует у бассейна в красном халате, который надела на обнаженное тело. Свой образ Котова дополнила большими серьгами и цветком в волосах.
В подписи к снимку певица рассказала, что не считает этот кадр пошлым. По ее мнению откровенные фото - это искусство.
«Конечно многим может не понравится такое откровенное фото. Мужчины вообще часто ревнивы и принципиальны в таком вопросе, когда дело касается их любимой девушки. Но я отношусь к этому, как к искусству.⠀ Красиво и не пошло показать своё тело не так- то легко, как кажется. И женщина должна ухаживать за собой, и фотограф должен уметь делать правильные кадры. А между тем, тело - наш лучший друг, прислушиваемся к нему», - подписала пикантный снимок Татьяна Котова.
Отметим, что Татьяна Котова с 2008-го по 2010-й год была участницей “ВИА Гры“, заменив Веру Брежневу. Позже стала одной из солисток трио “Queens“. А также занималась сольной карьерой.