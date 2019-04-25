Шесть эффективных советов, которые сделают руки тоньше

Руки — одна из самых сложных зон для похудения. С помощью питания, процедур и специальных упражнений с этой напастью можно справиться.
Следи за питанием и сном
Многие тренеры называют жир на руках и бедрах «локальным» и считают, что от него если и можно избавиться, то с большим трудом. На самом деле, нужно заниматься всеми частями тела: жир распределяется по нашему телу относительно равномерно и так же равномерно из него уходит. А значит, все советы по правильному питанию, крепкому сну и двум литрам воды в день работают и здесь, пишет Lady.mail.ru.
Делай массаж
Главные домашние процедуры (помимо непосредственно тренировок) — это массаж, который можно делать самостоятельно. Пройдись сначала по рукам грубой щеткой или мочалкой, а затем нанеси антицеллюлитное масло. Повторять действо можно 2—3 раза в неделю. Кстати, любимый с советских времен баночный массаж тоже хорошо поможет, если хочешь попрощаться с жиром на руках.
Разведи руки в стороны
Отведи руки за спину и надень тканевую резинку на руки. На вздохе разведи руки в стороны до максимального предела и в конечной точке задержись на пару секунд, чтобы почувствовать напряжение. На выдохе возвращайся в исходное положение. Повтори все это 15 раз.
Вспомни «замок»
Упражнение «замок», известное еще с детсадовских времен, во время которого за спиной «встречаются» левая и правая руки, тоже очень эффективно. Делать его рекомендуется по 15 раз, попеременно делая то одну, то другую руку ведущей. Сделать его более интересным и современным можно, если добавить к упражнению фитнес-ленту.
Сцепи руки в замок за спиной и из этого положения возьми в правую руку ленту так, чтобы она проходила за спиной, а локоть был согнут и смотрел в сторону. Разгибай руку вверх до полного выпрямления.
Сделай захват
Возьмись за один конец фитнес-ленты правой рукой и прижми ее к груди. Левой рукой держи конец резинки. От положения локтя зависит эффективность нагрузки: во время упражнения лучше держать его как можно ближе к корпусу. Согни руку, а затем опусти ее вниз, полностью разогнув.