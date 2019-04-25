Шесть эффективных советов, которые сделают руки тоньше

Следи за питанием и сном

Многие тренеры называют жир на руках и бедрах «локальным» и считают, что от него если и можно избавиться, то с большим трудом. На самом деле, нужно заниматься всеми частями тела: жир распределяется по нашему телу относительно равномерно и так же равномерно из него уходит. А значит, все советы по правильному питанию, крепкому сну и двум литрам воды в день работают и здесь, пишет Lady.mail.ru.

Делай массаж

Главные домашние процедуры (помимо непосредственно тренировок) — это массаж, который можно делать самостоятельно. Пройдись сначала по рукам грубой щеткой или мочалкой, а затем нанеси антицеллюлитное масло. Повторять действо можно 2—3 раза в неделю. Кстати, любимый с советских времен баночный массаж тоже хорошо поможет, если хочешь попрощаться с жиром на руках.

Разведи руки в стороны

Отведи руки за спину и надень тканевую резинку на руки. На вздохе разведи руки в стороны до максимального предела и в конечной точке задержись на пару секунд, чтобы почувствовать напряжение. На выдохе возвращайся в исходное положение. Повтори все это 15 раз.

Вспомни «замок»

Упражнение «замок», известное еще с детсадовских времен, во время которого за спиной «встречаются» левая и правая руки, тоже очень эффективно. Делать его рекомендуется по 15 раз, попеременно делая то одну, то другую руку ведущей. Сделать его более интересным и современным можно, если добавить к упражнению фитнес-ленту.

Сцепи руки в замок за спиной и из этого положения возьми в правую руку ленту так, чтобы она проходила за спиной, а локоть был согнут и смотрел в сторону. Разгибай руку вверх до полного выпрямления.

Сделай захват