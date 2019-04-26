Сколько можно съесть куличей и яиц на Пасху? Советы диетолога

Вареные яйца - продукт о котором ведут жаркие споры диетологи всего мира. Можно ли включать их в свою диету, не вредит ли холестерин, содержащийся в них здоровью? Профессор польского Института питания и продовольствия Лонгина Клошевич-Латошек развеяла сомнения и опасения: яйца необходимо потреблять в пищу, так как они содержат полезный белок, витамины А, В12, D и железо. Тем, кто опасаются увеличения уровня холестерина, профессор советует в первую очередь ограничить потребление в пищу жирного, жареного мяса.

Холестерин, содержащийся в яйцах, никак не влияет на общий уровень холестерина в крови. Так что яйца могут быть частью здоровой сбалансированной диеты как для взрослых, так и для детей. Идеальная порция - одно яйцо в день, но на праздник можно позволить себе три яйца. Именно такая доза будет идеальным компромиссом и не приведет к перееданию и тяжести в желудке.

Что же касается куличей и творожных пасок, то эти продукты едва ли можно назвать диетическими. Как и всякая выпечка, они содержат большое количество калорий, и к их употреблению нужно относиться внимательно. Диетологи советуют не употреблять эти продукты в вечернее время и перед сном. Оптимальная порция - 100 граммов. Также, после праздничного обеда, рекомендуется провести прогулку на свежем воздухе. Это поспособствует перевариванию тяжелой пищи.

Для тех, кто держал 40-дневный пасхальный пост, праздничный стол может оказаться настоящей пыткой. Вернее для их желудка. Пищу следует употреблять небольшими порциями, запивая узваром.

Обычно человек ест три раза в день, не считая легких перекусов. Во время Пасхи же мы не выходим из-за праздничного стола, и завтрак превращается в обед, а обед - в ужин. Диетологи советуют по возможности устраивать на Пасху праздничные пикники на открытом воздухе. Таким образом, человек, отвлекаясь на приготовление пищи, активный отдых и просто любование природой съест меньше, за что талия и желудок скажут только спасибо. Тяжелую жирную пищу следует употреблять до обеда, потом можно обойтись салатами и легкими закусками.