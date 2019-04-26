Пт, 26.04.2019

«Вот это ноги!»: солистка «ВИА Гры» покорила Сеть соблазнительным фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Группа «Виа Гра»

ФОТО: Maksim Blinov/RIA Novosti

Солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Эрика Герцег поделилась с поклонниками новой фотографией, пишет Ivona.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, на котором предстала в соблазнительном образе. На свежем снимке звезда запечатлена в боде черного цвета,  босоножках и в пиджаке, который певица накинула на плечи. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.

Эрика решила оставить фотографию без подписи. Она добавила к снимку лишь смайл в виде черного сердца и хэштег #love.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erika Herceg (@erikaherceg) on

Подписчики остались в восторге от новой публикации и оставили большое количество комментариев.

“Какая красивая девушка! И душой и телом!“, “Богиня! Как же ты прекрасна!“, “Куколка“, “Малышка ты прекрасна. Богиня“,“Цветочек“, “Идеально“, “Вы очень мотивируете. Спасибо за красоту, целеустремленность и трудолюбие!“, “Моя красивая. Люблю тебя!!!“, “Райская птичка“, “Вот это ноги.....класс“, “не перестаёшь убивать красотой“, - написали пользователи Сети.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ