«Вот это ноги!»: солистка «ВИА Гры» покорила Сеть соблазнительным фото

На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, на котором предстала в соблазнительном образе. На свежем снимке звезда запечатлена в боде черного цвета, босоножках и в пиджаке, который певица накинула на плечи. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.