«Вот это ноги!»: солистка «ВИА Гры» покорила Сеть соблазнительным фото

Солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Эрика Герцег поделилась с поклонниками новой фотографией, пишет Ivona.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала кадр, на котором предстала в соблазнительном образе. На свежем снимке звезда запечатлена в боде черного цвета, босоножках и в пиджаке, который певица накинула на плечи. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру исполнительницы.
Эрика решила оставить фотографию без подписи. Она добавила к снимку лишь смайл в виде черного сердца и хэштег #love.
Подписчики остались в восторге от новой публикации и оставили большое количество комментариев.
“Какая красивая девушка! И душой и телом!“, “Богиня! Как же ты прекрасна!“, “Куколка“, “Малышка ты прекрасна. Богиня“,“Цветочек“, “Идеально“, “Вы очень мотивируете. Спасибо за красоту, целеустремленность и трудолюбие!“, “Моя красивая. Люблю тебя!!!“, “Райская птичка“, “Вот это ноги.....класс“, “не перестаёшь убивать красотой“, - написали пользователи Сети.