Тельцы не любят дур, а Овны выбирают по внешности: кто из мужчин предпочитает глупых, а кто — умных женщин

Овен

Для этого мужчины прежде всего важна внешность. Ум женщины он ценит несколько меньше. Если его избранница будет исключительно эрудированной, но не привлекательной, он найдет себе другую подружку.

Телец

Тельцы наоборот не любят глупых барышень. Девушка, днями сидящая в соцсетях и ничем другим не интересующаяся, долго рядом с ним не продержится. Он ценит аналитические способности и эрудицию.

Близнецы

Мужчины-Близнецы буквально ненавидят глупых людей. Причем это относится не только к женщинам. Таким парням нужен соперник в словесных состязаниях, поэтому и подружек они выбирают исключительно умных.

Рак

Раки очень ценят человеческие качества. В девушке прежде всего они будут искать понимание и тепло. Ум не имеет для них слишком большого значения. Умная или глупая – не важно, главное - заботливая.

Лев

Львы ищут избранницу, которая будет готова держать его высокую планку. Женщина рядом с ними должна уметь адаптироваться к любым обстоятельствам. А вот ум для них не так важен.

Дева

Девы очень любят спорить и вести беседу. Поэтому рядом с ними должна быть женщина с очень высоким интеллектом. Глупых дамочек они просто не замечают и не выбирают себе в жены.

Весы

Весам необходима женщина не только красивая, но и умная. Их пассия не должна говорить на людях глупые вещи и иметь определенный социальный статус. А вот излишне эмансипированные леди могут их и отпугнуть.

Скорпион

Их привлекают и волнуют умные женщины. Но только те, которые знают что-то в интересующей их сфере. Как только им становится скучно, они идут дальше и не стесняются говорить всем о причине своего ухода.

Стрелец

Эти мужчины выбирают себе ухоженных женщин. Вариант — красивая, но немного глупенькая — может вполне их устроить. Рядом с женщиной, которая много умничает, им может стать скучно и неинтересно.

Козерог

Козероги любят сильных и независимых женщин, которые всегда мыслят рационально. Единственное условие – подружка не должна подрывать его авторитет и соперничать, оспаривая его лидерство.

Водолей

Водолеи обожают женщин с нестандартным мышлением. Глупые и шаблонные красотки им будут попросту неинтересны. Им нравятся остроумные дамочки, которым есть что сказать.

Рыбы

Для Рыб большое значение имеет духовное и интеллектуальное развитие. Их женщины не должны все время думать только о материальном. При этом они не ищут исключительно умных девушек, скорее, их тянет к таким подсознательно.