Целительный поцелуй: почему для здоровья важно целоваться каждый день

Обезболивающий эффект

Наиболее эффективно будет целовать человека во время мигреней, мышечных болей, ПМС. Самое удивительное, что чмокать будет недостаточно для избавления от дискомфорта. Желательно целовать в эрогенные зоны (а не в область боли), что будет действовать в качестве анальгетика и миорелаксантов. Самыми эффективными в таких случаях будут глубокие и страстные поцелуи два раза в день – утром и на ночь. Стоит попробовать, чтобы ощутить на себе волшебный эффект.

Помощь в похудении

Поцелуй может помочь в похудении. Разумеется, так много калорий во время страстного целования, как при тренировке, вы не сожжёте, но и не наберёте. Почему? Дело в том, что люди часто едят, чтобы справиться со скукой, снять напряжение либо из-за дополнительных ощущений. С помощью поцелуев вы избавите себя от всех этих потребностей и желаний. Поэтому если вам вдруг ни с того ни с сего захотелось перекусить (но при этом у вас нет физического голода) – целуйтесь!

Укрепление иммунитета

Считается, что при поцелуе передаются бактерии, и это действительно так. Но это обмен двух людей весьма безобидными микробами, которые заставят иммунную систему реагировать на вторжение и держаться в тонусе. Иными словами, поцелуи можно назвать полезными для здоровья, так как они дают заряд и тренировку иммунитету.

Избавление от стресса

Когда человека целуют, он чувствует себя не одиноким, любимым, защищённым. Именно поэтому поцелуи можно назвать отличным средством от стресса. А сам целующий чувствует себя сильным и нужным, поэтому тоже получает антистрессовый заряд. Соответственно, вам не грозит депрессия. Кстати, даже были проведены соответствующие исследования, показавшие, что женщины после рождения ребёнка не страдали от послеродовой депрессии, если их целовал каждый день по несколько раз муж и отец новорождённого.

Защита от болезней

Особенно сосудистых. Благодаря поцелуям увеличивается частота пульса, активизируется кровообращение, что может привести к уменьшению артериального давления. Поцелуи позволяют также забыть о поедании всякой вредной еды, защищают от ожирения и уменьшают риск развития атеросклероза.

Защита от морщин

Поцелуй позволяет задействовать 34 мимических морщины. При регулярных поцелуях без языка можно избавить себя от необходимости выполнять фейсфитнес, контурную пластику – ведь так ваше лицо будет оставаться более молодым. Именно поэтому эксперты призывают женщин не забывать о поцелуях после 30 лет, чтобы как можно дольше не сталкиваться с первыми признаками старения.

Справляется с аллергией

Если вы подвержены аллергическим реакциям и страдаете от сезонного полиноза, то самое время начать целоваться каждый день. Польза поцелуев объясняется снижением активности гистаминов, что и притупляет реакцию. О других способах справиться с сезонным поллинозом читайте в материале по ссылке.

Избавляет от глупостей