Я тоже так хочу! Пять признаков завистливого человека

5 признаков завистливого человека

1. Делает сомнительные комплименты

Неискренность чувствуется всегда. Опасайтесь людей, которые засыпают вас комплиментами. Конечно, слушать их приятно, но знайте, что стоит вам пребывать вне поля зрения этого человека, как он начнет поливать вас грязью.

2 . Не радуется вашим победам

Завистливые люди не способны искренне радоваться вашим достижениям. Они всегда спишут ваш успех на удачу или другие случайные факторы.

3. Радуется от вашей неудачи

Ваша ошибка легко сможет выявить количество завистников в вашем окружении. Люди, которые радуются вашей неудаче, точно вам завидуют. Ведь им хочется, чтобы вы держались с ними на одном уровне.

4. Сплетничает за вашей спиной

Сплетники трусливо предпочитают тратить время на то, чтобы вступить с вами в невидимые дебаты, на которых они обсуждают ваш стиль и поведение, но в жизни они никогда не осмеливаются вам выдать свою критику. Чтобы узнать сплетника, достаточно посмотреть обсуждает ли он других людей при вас.

5. Выставляет свои достижения напоказ

Хвастунишки отчаянно стараются показать всем, что они чего-то стоят в этой жизни. Таким способом они пытаются затмить успех других людей. Но те, кто работает напоказ никогда не работает по-настоящему, так что остерегайтесь красивой обертки!