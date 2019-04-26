Диетолог дал советы по приготовлению шашлыка без вреда для здоровья

Как приготовить шашлык вкусный, но и не вредный для здоровья? Актуальный вопрос в преддверии традиционных майских пикников. На него ответил диетолог Минздрава Виктор Тутельян, пишет Medikforum.ru.
В чем польза шашлыков? По словам специалистов, пища, которая готовится на огне, не требует добавления масла. Более того, часть жира из мяса уходит, будучи растопленным и не впитавшимися обратно, как при готовке на сковороде. Следовательно, такая пища менее калорийна. Кроме того, она доходит до готовности в считаные минуты, а, значит, витамины и другие полезные вещества не успеют испариться из нее в большом количестве, что происходит при длительном приготовлении.
Диетолог дал несколько советов о том, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По словам специалиста, главное - не переедать - один, хорошо приготовленный шампур с мясом не принесет проблем со здоровьем. Диетолог подчеркнул: особенно важно следить за количеством съеденного шашлыка людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, а также больным сахарным диабетом и другими хроническими недугами.
Шашлык диетолог советует есть шашлык в сочетании с овощами и зеленью, поскольку в них содержатся пищевые волокна и клетчатка, стимулирующие пищеварение. Кроме того, овощи и зелень богаты витаминами и биофлавоноидами – антиоксидантными веществами, нейтрализующими канцерогены, которые могут высвобождаться в процессе жарки мяса. В то же время мясо шашлыков не рекомендуется закусывать помидорами – томаты содержат вещества, способные затормозить переваривание белка. От маринованных или соленых овощей также лучше отказаться.
Мясо должно быть «хорошо вымочено в маринаде», а затем тщательно прожарено.
«Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. Со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир», - дал еще один совет Тутельян.
По данным Европейской ассоциации диетологов, самым диетическим видом мяса является крольчатина. Ученые доказали, что организму проще всего усвоить именно этот вид мяса. Нельзя назвать ее полностью гипоаллергенной, но она провоцирует аллергии значительно реже, чем блюда из курицы, отмечают специалисты.