Диетолог дал советы по приготовлению шашлыка без вреда для здоровья

В чем польза шашлыков? По словам специалистов, пища, которая готовится на огне, не требует добавления масла. Более того, часть жира из мяса уходит, будучи растопленным и не впитавшимися обратно, как при готовке на сковороде. Следовательно, такая пища менее калорийна. Кроме того, она доходит до готовности в считаные минуты, а, значит, витамины и другие полезные вещества не успеют испариться из нее в большом количестве, что происходит при длительном приготовлении.

Диетолог дал несколько советов о том, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По словам специалиста, главное - не переедать - один, хорошо приготовленный шампур с мясом не принесет проблем со здоровьем. Диетолог подчеркнул: особенно важно следить за количеством съеденного шашлыка людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, а также больным сахарным диабетом и другими хроническими недугами.

Шашлык диетолог советует есть шашлык в сочетании с овощами и зеленью, поскольку в них содержатся пищевые волокна и клетчатка, стимулирующие пищеварение. Кроме того, овощи и зелень богаты витаминами и биофлавоноидами – антиоксидантными веществами, нейтрализующими канцерогены, которые могут высвобождаться в процессе жарки мяса. В то же время мясо шашлыков не рекомендуется закусывать помидорами – томаты содержат вещества, способные затормозить переваривание белка. От маринованных или соленых овощей также лучше отказаться.

Мясо должно быть «хорошо вымочено в маринаде», а затем тщательно прожарено.

«Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. Со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир», - дал еще один совет Тутельян.